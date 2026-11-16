Foragido da Justiça com passagens por homicídio é preso em Itapevi

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (16), na Avenida Professor Irineu Chaluppe, em Itapevi.

Segundo a PM, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram o homem na via. Após consulta aos dados pessoais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, decorrente de uma condenação por homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal.

A pena restante a cumprir é de 5 anos, 11 meses e 19 dias. Ainda conforme o levantamento policial, o homem possui três condenações por homicídio e outras duas por tentativa de homicídio.

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Após a captura, ele foi levado ao Distrito Policial Central de Itapevi, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.