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Foragido da Justiça com passagens por homicídio é preso em Itapevi

Homem capturado na manhã desta segunda-feira (16) tinha mandado de prisão em aberto e, segundo a PM, uma longa ficha criminal

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 13:20 Siga-nos no Google News
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Homem foi detido nesta segunda / Foto: PM
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Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (16), na Avenida Professor Irineu Chaluppe, em Itapevi.

Segundo a PM, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram o homem na via. Após consulta aos dados pessoais, a equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto, decorrente de uma condenação por homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal.

A pena restante a cumprir é de 5 anos, 11 meses e 19 dias. Ainda conforme o levantamento policial, o homem possui três condenações por homicídio e outras duas por tentativa de homicídio.

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Após a captura, ele foi levado ao Distrito Policial Central de Itapevi, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi polícia

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