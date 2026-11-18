A Polícia Militar impediu uma tentativa de roubo a uma farmácia e prendeu um homem de 38 anos, que era procurado pela Justiça, na noite de terça-feira (17), no Jardim Leonidas Moreira, na zona oeste de São Paulo. Durante a ação, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo.

Segundo a PM, policiais da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) faziam patrulhamento pela região quando flagraram o homem rendendo o segurança do estabelecimento com o que aparentava ser uma arma de fogo.

Os agentes abordaram o suspeito e encontraram com ele o simulacro. Durante a consulta aos sistemas policiais, também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

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O suspeito foi levado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo no 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão.