Dia 20 de novembro é feriado nacional? Veja quem tem direito à folga/ IA

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é feriado em todo o Brasil. Em 2026, a data cai nesta sexta-feira, o que pode garantir um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.

O feriado foi instituído em âmbito nacional pela Lei Federal nº 14.759, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em dezembro de 2023. Antes disso, a data já era reconhecida oficialmente, mas a adoção como feriado dependia de leis estaduais ou municipais. Em Osasco, por exemplo, o Dia da Consciência Negra tornou-se feriado apenas em 2021, após sanção de um projeto de lei de autoria do vereador Emerson Osasco.

Quem tem direito à folga no dia 20 de novembro?

Por ser feriado nacional, o dia 20 de novembro prevê descanso remunerado para os trabalhadores, conforme as regras da legislação trabalhista.

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No entanto, nem todos os profissionais terão folga. Atividades que exigem funcionamento contínuo ou atendem a necessidades da população podem manter o expediente, como serviços de saúde, transporte, energia, comunicação e segurança.

Nesses casos, o trabalho deve seguir as regras aplicáveis a cada atividade e as condições previstas em acordos ou convenções coletivas. Em geral, quem trabalha no feriado tem direito a receber o dia em dobro ou a uma folga compensatória em outra data, conforme a legislação.

O dia 20 de novembro não é ponto facultativo. A data consta no calendário de feriados nacionais de 2026, divulgado pelo governo federal.

Por que o Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro?

A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Ele foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas negras que resistiam à escravidão no Brasil.

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O Dia da Consciência Negra também propõe uma reflexão sobre o racismo, as desigualdades raciais e a valorização da história e da cultura afro-brasileira.