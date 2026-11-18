A Polícia Militar capturou dois homens procurados pela Justiça no Pronto-Socorro dos Camargos, em Barueri, na noite de terça-feira (17). Entre os detidos estava um médico que trabalhava de plantão na unidade de saúde.

Segundo a PM, as ocorrências foram registradas durante a Operação Adaga XVIII, após o sistema Muralha Paulista emitir alertas sobre a presença de pessoas com mandados de prisão em aberto no pronto-socorro.

No primeiro caso, policiais da 1ª Companhia abordaram um homem identificado como procurado pela Justiça por causa de um mandado de prisão relacionado à dívida de pensão alimentícia. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central de Barueri.

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Médico também era procurado

A equipe da PM localizou também um médico que estava de plantão no pronto-socorro de Barueri. Durante a consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão contra ele.

Os dois homens foram conduzidos à delegacia e permaneceram à disposição da Justiça.