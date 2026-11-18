A época mais iluminada do ano está prestes a começar em Itapevi / Foto: Arquivo/PMI

A programação do Natal Mágico 2026 de Itapevi começa na próxima quarta-feira (25), com o acendimento das luzes da árvore natalina no Parque da Cidade, às 19h. A abertura terá apresentações de circo, dança e música, com participação de alunos das escolas municipais de formação artística.

A decoração ficará espalhada por diferentes regiões do município. Além do Parque da Cidade, haverá iluminação especial nas entradas de Itapevi, na região da Vila Nova Itapevi, no Centro Logístico de Itapevi (CLI), às margens da Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029), e na Avenida Rubens Caramez, no sentido Cotia.

A Praça 18 de Fevereiro, o Calçadão e outras ruas e avenidas também receberão enfeites e iluminação temática.

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Parada de Natal terá cerca de 700 participantes

Um dos principais eventos da programação será a Parada de Natal, marcada para 12 de dezembro, sábado, a partir das 19h. Com o tema “Magia de Natal”, o desfile contará com aproximadamente 700 participantes e terá como proposta apresentar a história do Natal e o nascimento de Jesus Cristo.

A apresentação reunirá integrantes das escolas municipais de Dança, Música, Teatro, Circo e Artes, além da Banda Marcial, Amigos da Bike, CCI, Corpo de Bombeiros Mirins, Studio Dellé Orré e outros convidados.

O desfile começará na Avenida Cesário de Abreu, na região da Praça Carlos de Castro, e seguirá até a Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O percurso será o mesmo utilizado na edição de 2025.

Casa do Papai Noel funcionará até 25 de dezembro em Itapevi

A chegada do Papai Noel também está prevista para 12 de dezembro. O personagem receberá os visitantes em uma casa montada na Praça 18 de Fevereiro, com funcionamento até o dia 25, das 18h às 21h30.

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A visitação será gratuita. O espaço terá apresentações da Banda Sinfônica, Banda Marcial, Guarda Municipal e Coro Municipal, além de artistas e músicos de Itapevi, espetáculos de circo e atividades para as famílias.

Entre os dias 12 e 23 de dezembro, a cidade também terá apresentações culturais gratuitas com grupos e artistas locais, bandas, corais, orquestras e alunos das escolas municipais de formação artística.