Osasco reuniu empreendedores e representantes de grandes empresas do comércio eletrônico e do marketing digital na terça-feira (17), durante o evento Gigantes do Digital, realizado no Conservatório Villa-Lobos, no Jardim das Flores. Durante o encontro, o prefeito Gerson Pessoa (Podemos) destacou a transformação econômica do município e afirmou que a cidade passou de uma forte tradição industrial para uma economia cada vez mais ligada ao setor digital.

O evento foi promovido pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), em parceria com o Sebrae, e teve cinco palestras sobre estratégias de vendas, produção de conteúdo, gestão de marketplaces, inovação e oportunidades de negócios nas plataformas digitais.

Representantes de empresas como Mercado Livre, Shopee, Shein, Magalu, JoomPro e CapCut participaram da programação e compartilharam informações sobre ferramentas e tendências do mercado.

Publicidade

Ao falar sobre o cenário econômico de Osasco, Gerson Pessoa resumiu a mudança pela qual o município passou e a importância do evento:

“Osasco é uma cidade que nasceu em um berço industrial e hoje vive em um berço digital. Temos uma oportunidade única de estar conectados a essas grandes empresas, entender o que elas estão fazendo e o que ainda podemos fazer. Conseguimos oferecer essa troca de experiências de forma gratuita. É a contribuição do poder público para uma cidade cada vez melhor”.

Evento reuniu empreendedores

Além das palestras, o encontro criou um espaço para troca de experiências e aproximação entre empreendedores e empresas que atuam no mercado digital.

A secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Talita Bottas, afirmou que a edição realizada em Osasco foi a maior entre os 16 encontros Gigantes do Digital promovidos em municípios paulistas.

Segundo ela, o evento reforça a estratégia de aproximar os empreendedores das novas tecnologias e das ferramentas utilizadas no comércio digital.

Publicidade

“Osasco tem o DNA do empreendedorismo e tem fortalecido sua vocação econômica com empresas de tecnologia, inovação e do mercado digital. Estamos aqui para aproximar os empreendedores das novas tecnologias, do conhecimento e dessas grandes empresas que têm transformado o ambiente de negócios da nossa cidade”.

Estratégias para negócios digitais

Entre os temas apresentados durante o encontro estiveram estratégias para ampliar vendas, produção de conteúdo para plataformas digitais e gestão de marketplaces.

A programação também abordou tendências e ferramentas utilizadas por empresas que atuam no comércio eletrônico e no marketing digital, além de oportunidades para empreendedores que já trabalham ou pretendem ingressar nesse mercado.