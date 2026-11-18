Rita de Cássia Lemos Moreira da Silva e Vinicius Domingues dos Santos foram condenados pela morte de Maria Cecília, de 3 anos / Fotos: Reprodução

O Tribunal do Júri de Carapicuíba condenou Rita de Cássia Lemos Moreira da Silva e Vinicius Domingues dos Santos pela morte de Maria Cecília, de 3 anos. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (17), e a mãe e o padrasto, que estavam presos desde agosto de 2025, foram condenados a 38 anos, 10 meses e 20 dias e 40 anos de reclusão, respectivamente.

Segundo a Promotoria de Justiça de Carapicuíba, os jurados entenderam que os dois tinham o dever de cuidar e proteger a criança e que se omitiram diante das agressões, contribuindo para a morte dela.

O júri também reconheceu três qualificadoras do homicídio: meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e o fato de Maria Cecília ter menos de 14 anos.

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Ao definir as penas, a juíza Camile de Lima e Silva Bonilha destacou a condição de vulnerabilidade da criança. Na sentença, afirmou que Maria Cecília estava “indefesa no interior de seu próprio quarto perante adultos que dela deveriam cuidar”.

Os dois deverão cumprir as penas inicialmente em regime fechado. Ainda de acordo com a Promotoria, caso a defesa recorra da decisão, mãe e padrasto continuarão presos.

Relembre

Maria Cecília deu entrada no Pronto-Socorro Infantil de Carapicuíba já sem vida. Na ocasião, a mãe afirmou inicialmente que a criança havia sofrido uma convulsão e caído da cama, mas os exames apontaram sinais de violência.

O laudo preliminar identificou hematomas em diferentes partes do corpo, marcas de mordidas nos braços, pernas e cabeça, além de uma mecha de cabelo arrancada. O exame necroscópico também apontou fraturas nas costelas e rompimento nos rins, indicando a gravidade das lesões.

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Durante a investigação, o padrasto admitiu ter agredido a menina e relatou ainda que, após deixar a prisão, voltou a se envolver com o tráfico de drogas. Na residência dele, a polícia encontrou porções de entorpecentes e munições de calibres restritos. O casal foi preso em flagrante.