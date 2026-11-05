Ginásio José Liberatti recebe quartas de final da Taça X2 Podpah em Osasco

Osasco recebe mais uma etapa da Taça X2 da Liga PodPah. As quartas de final da competição serão disputadas neste sábado, 7 de novembro, no Ginásio José Liberatti. A competição realizada pela Podpah TV transformou desafios de quadra em um dos maiores fenômenos de engajamento do país.

A programação está agendada para começar às 12h, com acesso pelo Portão 2 do complexo esportivo, localizado na Rua Eminica Malavasi, sem número. A entrada é aberta a públicos de todas as idades, com ingressos individuais e gratuitos mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na portaria.

A Taça X2 2026 reuniu originalmente 16 duplas compostas por influenciadores, personalidades da música e nomes do futebol em confrontos diretos no formato mata-mata. Em disputa está uma premiação total de R$ 100.000,00 para os campeões.

Publicidade

Com partidas dinâmicas e sem margem para erros, os competidores enfrentam um ritmo acelerado em que cada duelo é eliminatório, avançando etapa por etapa até que reste apenas a parceria vencedora.

Classificados

Após os confrontos das oitavas de final, duplas de peso já asseguraram suas vagas na próxima fase, entre elas: Apollo e Souza, Isaac e LK (LKFootzz), Zago e Victor Novaes, além de Futblack e Pedro Lopes. As demais vagas e o chaveamento completo das quartas podem ser conferidos nas atualizações do perfil oficial da Liga X1 Podpah no Instagram.

Para acompanhar as partidas ao vivo e vivenciar a energia da competição no ginásio, os interessados devem emitir seu ingresso gratuito por meio da plataforma Sympla e comparecer ao local munidos de 1 kg de alimento não perecível.

Publicidade

—

SERVIÇO:

Evento: Taça X2 2026 – Quartas de Final

Data: Sábado, 7 de novembro

Horário: A partir das 12h

Local: Ginásio José Liberatti (Portão 2)

Endereço: Rua Eminica Malavasi, s/n – Osasco

Premiação: R$ 100.000,00

Entrada: Gratuita (ingressos individuais via Sympla)

Ação Solidária: Doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada