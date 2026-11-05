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Ginásio José Liberatti recebe quartas de final da Taça X2 Podpah em Osasco

Disputa mata-mata reúne influenciadores e artistas com prêmio de R$ 100 mil no dia 7 de novembro; entrada é gratuita mediante doação de 1 kg de alimento.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 13:21 Siga-nos no Google News
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liga x2
Foto: reprodução Instagram
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Osasco recebe mais uma etapa da Taça X2 da Liga PodPah. As quartas de final da competição serão disputadas neste sábado, 7 de novembro, no Ginásio José Liberatti. A competição realizada pela Podpah TV transformou desafios de quadra em um dos maiores fenômenos de engajamento do país.

A programação está agendada para começar às 12h, com acesso pelo Portão 2 do complexo esportivo, localizado na Rua Eminica Malavasi, sem número. A entrada é aberta a públicos de todas as idades, com ingressos individuais e gratuitos mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na portaria.

A Taça X2 2026 reuniu originalmente 16 duplas compostas por influenciadores, personalidades da música e nomes do futebol em confrontos diretos no formato mata-mata. Em disputa está uma premiação total de R$ 100.000,00 para os campeões.

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Com partidas dinâmicas e sem margem para erros, os competidores enfrentam um ritmo acelerado em que cada duelo é eliminatório, avançando etapa por etapa até que reste apenas a parceria vencedora.

Classificados

Após os confrontos das oitavas de final, duplas de peso já asseguraram suas vagas na próxima fase, entre elas: Apollo e Souza, Isaac e LK (LKFootzz), Zago e Victor Novaes, além de Futblack e Pedro Lopes. As demais vagas e o chaveamento completo das quartas podem ser conferidos nas atualizações do perfil oficial da Liga X1 Podpah no Instagram.

Para acompanhar as partidas ao vivo e vivenciar a energia da competição no ginásio, os interessados devem emitir seu ingresso gratuito por meio da plataforma Sympla e comparecer ao local munidos de 1 kg de alimento não perecível.

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SERVIÇO:
Evento: Taça X2 2026 – Quartas de Final
Data: Sábado, 7 de novembro
Horário: A partir das 12h
Local: Ginásio José Liberatti (Portão 2)
Endereço: Rua Eminica Malavasi, s/n – Osasco
Premiação: R$ 100.000,00
Entrada: Gratuita (ingressos individuais via Sympla)
Ação Solidária: Doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Evento Esportivo Osasco Ginásio José Liberatti ingressos Sympla Taça X2 Liga X1 Podpah Podpah TV quartas de final Taça X2 Taça X2 2026 Taça X2 Podpah

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