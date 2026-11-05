Quinta-feira com tempo encoberto e alta probabilidade de chuva em Cotia

Cotia amanhece nesta quinta-feira (05/11) com o céu totalmente encoberto e a paisagem cinzenta típica de dias instáveis na região metropolitana. A previsão indica que a nebulosidade deve predominar ao longo de todo o período, mantendo o sol escondido e criando um cenário propício para precipitações na cidade.

No que diz respeito aos termômetros, o dia registra marcas que variam entre a mínima de 18.3°C e a máxima de 24.2°C. A menor temperatura da madrugada e início da manhã garante um amanhecer fresco, enquanto o pico da tarde atinge o patamar de calor moderado. A umidade relativa do ar está bastante elevada, alcançando os 90%, o que reforça a sensação de abafamento, apesar da ausência de sol.

A probabilidade de chuva é alta, estimada em 92%, o que significa que os moradores devem se preparar para precipitações a qualquer momento do dia. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 15.1 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) permanece baixo, registrando 2.3, exigindo menor preocupação com a exposição solar, mas atenção redobrada com as pistas molhadas.

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Para quem precisa se deslocar por Cotia nesta quinta-feira, a recomendação é sair de casa com o guarda-chuva em mãos e redobrar a atenção no trânsito devido à visibilidade reduzida e ruas molhadas. A tendência é que a instabilidade continue ditando o ritmo do clima na região, sem grandes mudanças térmicas nas próximas horas.