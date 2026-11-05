Lojas Torra abre vagas temporárias em Osasco

A Lojas Torra abriu vagas temporárias para o período de Natal na unidade de Osasco, localizada na Rua Antônio Agu, no Centro. As oportunidades são para atuação nos meses de novembro e dezembro de 2026, com contratos de até 45 dias e possibilidade de efetivação.

Ao todo, são seis funções disponíveis, com salários que chegam a R$ 2.258. Os contratados também terão direito a vale-refeição de R$ 6,96 por dia, vale-transporte e outros benefícios oferecidos pela empresa.

As vagas são para auxiliar de limpeza, consultor de cartão, estoquista, fiscal de loja, operador de caixa e promotor de vendas.

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Confira as vagas e salários

Cargo/Salário

Auxiliar de limpeza/ R$ 1.625

Consultor de cartão/ R$ 2.258

Estoquista/ R$ 2.163

Fiscal de loja/ R$ 2.031

Operador de caixa/ R$ 2.060

Promotor de vendas/ R$ 2.031

Todas as oportunidades são temporárias e seguem o regime CLT por prazo determinado. A jornada será destinada ao reforço das equipes durante o movimento de fim de ano.

Como se candidatar às vagas da Lojas Torra em Osasco

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Lojas Torra, localizar a unidade de Osasco e escolher a vaga de interesse.

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Depois, é necessário preencher o cadastro e enviar o currículo pela plataforma on-line. O processo seletivo é realizado pela própria empresa.

A unidade fica na Rua Antônio Agu, no Centro de Osasco, em uma das principais áreas comerciais da cidade.

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