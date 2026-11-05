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Lojas Torra abre vagas temporárias em Osasco

Oportunidades para funções de auxiliar de limpeza, consultor de cartão, estoquista, fiscal de loja, operador de caixa e promotor de vendas

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 18:32 Siga-nos no Google News
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Lojas Torra, Calçadão de Osasco /Foto: Visão Oeste
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A Lojas Torra abriu vagas temporárias para o período de Natal na unidade de Osasco, localizada na Rua Antônio Agu, no Centro. As oportunidades são para atuação nos meses de novembro e dezembro de 2026, com contratos de até 45 dias e possibilidade de efetivação.

Ao todo, são seis funções disponíveis, com salários que chegam a R$ 2.258. Os contratados também terão direito a vale-refeição de R$ 6,96 por dia, vale-transporte e outros benefícios oferecidos pela empresa.

As vagas são para auxiliar de limpeza, consultor de cartão, estoquista, fiscal de loja, operador de caixa e promotor de vendas.

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Confira as vagas e salários

Cargo/Salário

Auxiliar de limpeza/ R$ 1.625
Consultor de cartão/ R$ 2.258
Estoquista/ R$ 2.163
Fiscal de loja/ R$ 2.031
Operador de caixa/ R$ 2.060
Promotor de vendas/ R$ 2.031

Todas as oportunidades são temporárias e seguem o regime CLT por prazo determinado. A jornada será destinada ao reforço das equipes durante o movimento de fim de ano.

Como se candidatar às vagas da Lojas Torra em Osasco

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Lojas Torra, localizar a unidade de Osasco e escolher a vaga de interesse.

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Depois, é necessário preencher o cadastro e enviar o currículo pela plataforma on-line. O processo seletivo é realizado pela própria empresa.

A unidade fica na Rua Antônio Agu, no Centro de Osasco, em uma das principais áreas comerciais da cidade.

LEIA TAMBÉM//Feirão de Empregos em Osasco oferece mais de 3 mil vagas nesta sexta-feira (6)

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Lojas Torra Osasco Trabalho vagas de emprego vagas temporárias

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