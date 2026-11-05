Quinta-feira em Itapevi será de tempo encoberto e alta probabilidade de chuva

Esta quinta-feira, 5 de novembro, começa com o tempo predominando encoberto em Itapevi. Os moradores da cidade devem se preparar para um dia cinzento, com forte instabilidade atmosférica e grande probabilidade de precipitações ao longo das próximas horas.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 18.2°C e máxima que pode chegar a 24.4°C. Com essa variação, a região experimenta temperaturas amenas no início do dia, evoluindo para um leve calor moderado durante a tarde. A umidade relativa do ar fica elevada, batendo na casa dos 90%, enquanto os ventos sopra moderados a 14.4 km/h.

O destaque técnico do dia é a alta taxa de probabilidade de chuva, estimada em 92%. Por outro lado, o índice UV permanece baixo, marcando 2.7, o que reduz a necessidade de proteção solar intensa, mas exige atenção redobrada com a pista molhada e possíveis pontos de lentidão no trânsito devido à água.

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Para quem precisa sair de casa, é fundamental carregar o guarda-chuva e redobrar os cuidados nas vias da cidade. A recomendação da Defesa Civil é acompanhar as atualizações meteorológicas e evitar áreas que possam apresentar acúmulo temporário de água ao longo do dia.