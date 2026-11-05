São Paulo tem quinta-feira de tempo encoberto e alta probabilidade de chuva

A quinta-feira, 05 de novembro, começa com o tempo bastante fechado na capital paulista. A condição predominante para hoje é de céu totalmente encoberto, refletindo a instabilidade que toma conta da Região Metropolitana de São Paulo ao longo de todo o dia.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram marcas que variam entre a mínima de 19.3°C e a máxima de 26.4°C. Com essa amplitude térmica, a cidade experimenta temperaturas amenas no início do dia, evoluindo para um cenário de calor moderado durante o período da tarde, apesar da ausência de sol.

O grande destaque desta quinta-feira é a alta probabilidade de precipitação, que chega a 90%. A umidade relativa do ar permanece elevada, na casa dos 85%, enquanto os ventos sopram a uma velocidade moderada de 16.9 km/h. O índice UV, por sua vez, fica em 2.6, considerado baixo devido à cobertura densa de nuvens.

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Para quem vai transitar pelas ruas de São Paulo, a recomendação é não sair de casa sem guarda-chuva, devido ao risco constante de chuva. Motoristas e pedestres devem redobrar a atenção no trânsito, pois a pista molhada pode exigir cautela extra ao longo do dia.