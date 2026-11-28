O sábado, 28 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisar sair de casa, embora as precipitações não devam acumular grandes volumes ou causar transtornos maiores aos moradores.

Em relação às temperaturas, os termômetros na cidade registram marcas características de um dia fresco. A mínima prevista é de 16.7°C, enquanto a temperatura máxima não deve ultrapassar os 23.2°C, mantendo a sensação de clima ameno durante o período da tarde em toda a região.

Os índices meteorológicos para hoje também destacam a alta umidade relativa do ar, que chega a casa dos 92%, acompanhada por uma probabilidade de chuva também na casa dos 92%. Os ventos sopram de forma suave, registrando uma velocidade média de 10.1 km/h, enquanto o índice UV atinge o patamar de 4.9.

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Para quem tem atividades ao ar livre programadas para este sábado em Itapevi, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa ou mochila para se prevenir contra as chuvas passageiras. Mesmo com o tempo fechado e úmido, as condições são favoráveis para circular pela cidade, desde que se tome o cuidado básico com as instabilidades rápidas do clima.