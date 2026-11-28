O atleta osasquense Adriano Mutante conquistou o bicampeonato pan-americano de powerlifting na categoria Open de 100 a 110 kg. A competição foi realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, no Ginásio de Esportes Irineu Bornhausen, em Camboriú, Santa Catarina.

Adriano competiu no dia 22 e garantiu novamente o lugar mais alto do pódio, conquistando seu segundo título pan-americano. O campeonato reuniu mais de 300 atletas, com representantes de países como Brasil, Argentina, Canadá e Colômbia.

As disputas envolveram provas de força, como agachamento, supino e levantamento terra, além de outras categorias específicas da modalidade. O resultado reforça a trajetória do atleta e destaca a presença de Osasco em competições internacionais de força.

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O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Powerlifting (CBP/GPC) e pela Associação Catarinense de Esportes de Força, com apoio da Prefeitura de Camboriú.

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, parabenizou o atleta pela conquista e destacou a dedicação necessária para alcançar novamente o título.

“É uma alegria ver o nome de Osasco representado em uma conquista tão importante para o esporte”, afirmou.