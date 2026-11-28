O sábado, 28 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. Quem for aproveitar o fim de semana na rua deve se preparar para um cenário de céu encoberto e umidade relativa do ar bastante elevada ao longo do dia, características típicas de dias com precipitações leves na Região Metropolitana de São Paulo.

Em relação às marcas nos termômetros, os paulistanos encontram temperaturas amenas. A mínima registrada foi de 17.3°C, enquanto a máxima não deve passar dos 22.8°C, configurando um clima fresco que afasta o calor mais intenso e pede roupas leves, mas confortáveis.

Os dados meteorológicos apontam ainda uma alta probabilidade de precipitação, estimada em 91%, acompanhada por uma umidade do ar na casa também dos 91%. Os ventos sopram de forma suave, registrando 10.1 km/h, e o índice ultravioleta (UV) fica em 4.6, considerado moderado.

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Apesar da alta chance de chuva, a condição indicada é de chuva passageira fraca, o que significa que os episódios de precipitação não devem durar o dia todo nem causar grandes transtornos. Recomenda-se apenas carregar um guarda-chuva na bolsa para eventuais surpresas ao ar livre durante o percurso.