A equipe de ginástica rítmica de Osasco conquistou cinco troféus no Torneio Cia GR Brasil, competição que reuniu mais de 1.500 atletas de diferentes cidades do Estado de São Paulo.

O torneio foi realizado no dia 15 de novembro, em São Bernardo do Campo. Osasco participou com 107 ginastas das turmas de iniciação e intermediário, distribuídas nos níveis Baby, A, B, C, D e E.

Na disputa por equipes, as atletas osasquenses ficaram em primeiro lugar nos níveis Baby e A, em segundo nos níveis B e D e em terceiro no nível C.

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Osasco também teve cinco representantes entre os destaques individuais por alcançarem as maiores notas de suas categorias: Helisa Prokisch e Maria Madalena, no Baby; Laura Benevolo, no A; Valentina Silveira, no B; e Fernanda Altomani, no C.

Outras ginastas da cidade também receberam reconhecimento entre as apresentações de maior pontuação.

No nível Baby, foram destaques Alicia Gomes, Helena Manuele, Heloisa de Freitas, Luiza Savagin, Olivia Vieira e Rebeca Germano.

No nível A, foram reconhecidas Alice Geraldi, Alice Goy, Alice Ramos, Faeka Saskya, Isabella Luchiari, Jhully Cloe, Lorena Hermano, Luna Damasceno, Manuella Pascal e Maria Fernanda Otani.

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Já no nível B, os destaques foram Julia Noya e Livia Ayumi. No C, Clarissa Megda e Taina Prado. No D, Ana Laura e Lisa Mendes representaram Osasco entre as ginastas de maior pontuação.

As atletas foram acompanhadas pelos treinadores Fransergius Gebara, Catarina Morbi, Suzanna Marques, Camila Trajano, Debora Campos, Isabel Macedo, Giovanna Togniolo, Maria Clara Amaral e Maria Eduarda Felix.

Segundo o secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, a participação de 107 ginastas demonstra a dimensão do trabalho desenvolvido na cidade. Para ele, os resultados são reflexo do empenho das atletas, das equipes técnicas e das famílias.