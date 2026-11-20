Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra convida a conhecer a história da população negra no Brasil, reconhecer suas contribuições para a sociedade e reforçar a importância do combate ao racismo. A data também é um momento de valorizar pessoas que, por meio da resistência, da cultura, da educação e da militância, marcaram a luta por igualdade racial e abriram caminhos para as próximas gerações.

Mas você sabe por que o dia 20 de novembro foi escolhido para marcar essa data? E quais personalidades tiveram papel importante na luta contra o racismo e na defesa dos direitos da população negra?

O Portal Visão Oeste reuniu algumas curiosidades sobre a data e histórias de personalidades que ajudaram a transformar a luta por igualdade racial no Brasil. Confira

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Por que o dia 20 de novembro?

A escolha da data está relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695. Ele foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas negras que resistiam à escravidão na região onde hoje fica o estado de Alagoas.

A proposta de destacar o 20 de novembro surgiu em 1971, por iniciativa de um grupo de estudantes e militantes negros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles queriam valorizar a resistência da população negra e dar visibilidade a uma história que não se limitava à assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Sete anos depois, o Movimento Negro Unificado também incorporou a data às suas mobilizações.

O Dia da Consciência Negra nem sempre foi feriado nacional

Embora a data já fosse lembrada em diversas cidades e estados, o feriado nacional só foi estabelecido em dezembro de 2023, por meio da Lei nº 14.759, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A primeira celebração como feriado em todo o país ocorreu em 2024.

Antes disso, o reconhecimento dependia de leis estaduais ou municipais. A mudança ampliou a presença da data no calendário nacional e reforçou sua importância para a memória e a história brasileiras.

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Zumbi dos Palmares: símbolo de resistência

Zumbi dos Palmares é uma das figuras mais conhecidas quando o assunto é resistência à escravidão. Nascido livre em Palmares, por volta de 1655, ele se tornou uma das principais lideranças do quilombo e comandou a resistência contra as expedições portuguesas.

Palmares chegou a reunir milhares de pessoas e resistiu por décadas. Por isso, a história de Zumbi representa não apenas a luta de uma liderança, mas também a organização coletiva de homens e mulheres que buscavam liberdade.

Lélia Gonzalez: uma voz importante do feminismo negro

Nascida em Belo Horizonte, em 1935, Lélia Gonzalez foi filósofa, professora, antropóloga e ativista. Sua atuação ajudou a ampliar o debate sobre racismo e desigualdade de gênero no Brasil.

Uma de suas principais contribuições foi mostrar como raça, gênero e classe social estão relacionados na experiência das mulheres negras. Lélia também participou da fundação do Movimento Negro Unificado e do Coletivo de Mulheres Negras Nzinga, deixando um legado importante para o pensamento feminista e antirracista.

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Carolina Maria de Jesus: a força da escrita

A escritora mineira Carolina Maria de Jesus ganhou reconhecimento nacional com o livro Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Na obra, ela registrou o cotidiano da favela do Canindé, em São Paulo, a partir de suas próprias experiências como mulher negra, mãe e moradora da comunidade.

Com uma escrita direta e sensível, Carolina levou para a literatura relatos sobre fome, pobreza, desigualdade e discriminação. Seu trabalho se tornou uma referência da literatura brasileira e deu visibilidade a uma realidade que muitas vezes permanecia fora dos livros e dos debates públicos.

Abdias do Nascimento: arte e militância contra o racismo

Nascido em Franca, no interior de São Paulo, em 1914, Abdias do Nascimento teve uma trajetória marcada pela arte, pela política e pelo ativismo. Em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro, iniciativa que buscava ampliar a participação de artistas negros nos palcos brasileiros e valorizar a cultura afro-brasileira.

Além de escritor, dramaturgo e artista plástico, Abdias atuou como deputado federal e senador. Sua trajetória contribuiu para fortalecer o debate sobre direitos da população negra e para aproximar cultura e mobilização política.

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Mais do que uma data, um convite à reflexão

O Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para reconhecer a participação da população negra na construção da identidade brasileira, valorizar sua cultura e conhecer histórias que nem sempre receberam o espaço merecido.

A data também lembra que o combate ao racismo não se limita a um único dia do ano. Ele passa pela educação, pelo respeito às diferenças, pela valorização de referências negras e por atitudes cotidianas que ajudem a construir uma sociedade mais justa e igualitária.