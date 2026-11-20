O humorista André Santi se apresenta em Barueri na próxima quinta-feira (26), com um espetáculo de stand-up comedy. O show começa às 20h30, na Larezzo Pizzaria, no bairro Bethaville I.

A apresentação terá duração aproximada de 90 minutos. O espaço abre às 19h, e o público poderá aproveitar o cardápio da pizzaria antes do início do espetáculo. A organização prevê possibilidade de atraso de até 30 minutos.

A classificação indicativa é de 16 anos. Adolescentes de 10 a 16 anos podem entrar acompanhados de um responsável legal, conforme as regras da produção.

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Os ingressos para a apresentação de André Santi em Barueri custam entre R$ 40 e R$ 180, além da taxa de serviço, e estão disponíveis pela Bilheteria Express.