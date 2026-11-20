A sexta-feira, 20 de novembro, amanhece com o céu parcialmente nublado na cidade de São Paulo, configurando um cenário típico de transição e instabilidade na capital paulista. Ao longo do dia, a presença de nuvens deve alternar com momentos de abertura, mas a grande quantidade de vapor na atmosfera mantém o tempo abafado e com alta probabilidade de precipitações.

Em relação às temperaturas, os termômetros registraram mínima de 21.3°C nas primeiras horas do dia, índice classificado como temperaturas amenas. No entanto, o aquecimento ganha força ao longo da tarde, elevando a máxima para expressivos 31.5°C, patamar que define um cenário de calor intenso. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 28%, enquanto os ventos sopram fracos a moderados, com velocidade de 6.1 km/h.

Atenção redobrada para a probabilidade de chuva, que atinge a marca significativa de 71%. Pancadas isoladas podem ocorrer, especialmente entre a tarde e a noite, impulsionadas pela combinação de calor e umidade. Além disso, o índice ultravioleta (UV) alcança a marca de 13.3, considerado extremo, o que exige cuidados redobrados com a exposição solar caso você precise se deslocar ao ar livre.

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Para quem vai aproveitar o início do fim de semana na região metropolitana, a recomendação é manter-se hidratado e carregar um guarda-chuva na bolsa para evitar surpresas com as instabilidades da tarde. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo em tempo real aqui no portal Visão Oeste.