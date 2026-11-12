Campanha de solidariedade de Barueri arrecada mais de R$ 211 mil para a AACD

Campanha encerrou a edição de 2026 com R$ 211,8 mil arrecadados para a instituição / Foto: Divulgação/ Sads

A Campanha Corrente do Bem 2026 arrecadou R$ 211.822,16 para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Barueri. A mobilização, que durou 45 dias, reuniu servidores municipais, órgãos da administração indireta e moradores em diferentes ações para arrecadar recursos à instituição.

A iniciativa é tradicional na cidade e foi coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri, ligado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads).

Durante a campanha, foram realizadas ações como venda de pastéis, cachorros-quentes, yakisoba, baião de dois e paella. Também houve ações entre amigos e instalação de cofrinhos nas escolas municipais para ampliar a arrecadação.

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Segundo o Fundo Social, o valor será destinado à AACD e contribuirá para a continuidade dos atendimentos oferecidos pela instituição a pessoas com deficiência.

Campanha supera resultado de 2025

A arrecadação deste ano também superou o valor obtido em 2025, de acordo com a administração municipal. Na edição anterior, os recursos enviados por Barueri possibilitaram a realização de cerca de 1.600 atendimentos na AACD.

Damaris Piteri, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri e madrinha da campanha, afirmou que o resultado representa a participação conjunta de servidores e moradores.

“Agradeço a todos os servidores públicos, secretários municipais e à sociedade civil pela valiosa ajuda à AACD. Superamos o resultado do ano passado e, mais uma vez, nossa cidade provou que a solidariedade não tem limites quando se trata de ajudar o próximo”, destacou.