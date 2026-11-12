Supermercado em Barueri reabre após interdição por queda de forro

A unidade do Lopes Supermercados em Barueri reabriu as portas nesta quinta-feira (12), cinco dias após parte do forro do teto se desprender durante a forte ventania que atingiu a região no último sábado (7). O supermercado havia sido temporariamente interditado para a realização de reparos e vistorias.

O desprendimento da estrutura de isopor assustou clientes que estavam no estabelecimento. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas correndo em direção à saída, enquanto algumas deixaram compras e pertences para trás.

Apesar do incidente, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido, de acordo com a rede de supermercados.

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Após a realização dos reparos e das vistorias, a unidade retomou o atendimento nesta quinta-feira. Em uma publicação nas redes sociais, o Lopes Supermercados agradeceu aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes pelo apoio durante o período em que a loja permaneceu fechada.

“Após os grandes desafios que enfrentamos nos últimos dias, em razão das fortes ventanias, queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que estiveram ao nosso lado”, afirmou a empresa.

Na mensagem, a rede também destacou o trabalho dos funcionários para viabilizar a retomada das atividades e agradeceu aos clientes pelas mensagens recebidas.

“Aos nossos colaboradores, agradecemos pelo comprometimento, dedicação e empenho para tornar essa retomada possível. Aos nossos fornecedores e parceiros, pela colaboração e apoio. E, especialmente, aos nossos clientes, pela compreensão, pelo carinho e pelas inúmeras mensagens de apoio e solidariedade que recebemos”, diz outro trecho da publicação.

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A empresa afirmou ainda que a unidade está preparada para receber novamente o público de Barueri.

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