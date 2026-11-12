quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Barueri
Barueri

Supermercado em Barueri reabre após interdição por queda de forro

Loja ficou fechada para reparos e vistorias após parte da estrutura de isopor se desprender durante a ventania do último sábado (7).

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 12/11/2026 13:27 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
lopes supermercados barueri
Unidade reabre ao público após incidente / Foto: Reprodução/Google Street View
Publicidade

A unidade do Lopes Supermercados em Barueri reabriu as portas nesta quinta-feira (12), cinco dias após parte do forro do teto se desprender durante a forte ventania que atingiu a região no último sábado (7). O supermercado havia sido temporariamente interditado para a realização de reparos e vistorias.

O desprendimento da estrutura de isopor assustou clientes que estavam no estabelecimento. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas correndo em direção à saída, enquanto algumas deixaram compras e pertences para trás.

Apesar do incidente, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido, de acordo com a rede de supermercados.

Publicidade

Após a realização dos reparos e das vistorias, a unidade retomou o atendimento nesta quinta-feira. Em uma publicação nas redes sociais, o Lopes Supermercados agradeceu aos funcionários, fornecedores, parceiros e clientes pelo apoio durante o período em que a loja permaneceu fechada.

“Após os grandes desafios que enfrentamos nos últimos dias, em razão das fortes ventanias, queremos expressar nossa sincera gratidão a todos que estiveram ao nosso lado”, afirmou a empresa.

Na mensagem, a rede também destacou o trabalho dos funcionários para viabilizar a retomada das atividades e agradeceu aos clientes pelas mensagens recebidas.

“Aos nossos colaboradores, agradecemos pelo comprometimento, dedicação e empenho para tornar essa retomada possível. Aos nossos fornecedores e parceiros, pela colaboração e apoio. E, especialmente, aos nossos clientes, pela compreensão, pelo carinho e pelas inúmeras mensagens de apoio e solidariedade que recebemos”, diz outro trecho da publicação.

Publicidade

A empresa afirmou ainda que a unidade está preparada para receber novamente o público de Barueri.

Publicidade
Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Barueri

Leia Também

cacau show espetáculo

Alunos do Instituto Cacau Show apresentam espetáculo musical gratuito em Barueri neste sábado (14)

 cumbia calavera

Sesc no Parque leva atrações gratuitas para famílias a Barueri e Osasco neste fim de semana

 previsao do tempo hoje chuvas passageiras

Barueri tem quinta-feira com chuva passageira fraca e termômetros chegando a quase 25°C