Shopping União de Osasco sorteia dois Chevrolet Tracker na campanha de Natal

O Shopping União de Osasco inicia nesta quinta-feira (12) uma campanha de Natal que vai sortear dois Chevrolet Tracker AT, ano 2027, entre os clientes. A promoção segue até 27 de dezembro e também oferece Panetones Panco de 400g na modalidade “Comprou, Ganhou”, enquanto durar o estoque.

Para concorrer aos veículos, é necessário acumular R$ 500 em compras nas lojas e quiosques participantes. A cada valor atingido, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio.

As notas fiscais podem ser cadastradas presencialmente no balcão de informações, localizado no Piso Autonomistas, ou pelo aplicativo Prizor CRMall.

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Compras de segunda a quinta valem o dobro

A campanha oferece uma vantagem adicional durante a semana. Nas compras realizadas de segunda a quinta-feira, os clientes recebem números da sorte em dobro, o que aumenta a quantidade de chances no sorteio.

O sorteio dos dois Chevrolet Tracker AT está previsto para 6 de janeiro de 2027, com base no resultado da Loteria Federal. A data está sujeita a alteração conforme o regulamento da promoção.

Os nomes dos ganhadores deverão ser divulgados pelo shopping em até dez dias após a realização do sorteio.

Panetone para os clientes

Além da possibilidade de concorrer aos carros, a campanha de Natal também prevê a distribuição de Panetones Panco de 400g para os participantes.

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Os produtos estarão disponíveis nos sabores frutas e gotas de chocolate. A retirada é limitada a um panetone por CPF e ocorre enquanto durar o estoque.

A promoção é realizada no Shopping União de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, na Vila Yara.