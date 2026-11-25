Governo federal libera construção de 572 moradias em Cotia
Alvará foi entregue nesta terça-feira (24); obras têm previsão de 24 meses para atender a comunidade Mandelinha e o programa Minha Casa Cotiana
Cotia vai receber 572 unidades habitacionais com investimento de quase R$ 100 milhões liberado pelo governo federal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) pelo prefeito Welington Formiga (PDT), que entregou e apresentou o alvará de construção dos empreendimentos. As obras começam agora e têm previsão de conclusão em até 24 meses.
Do total de moradias previstas, 272 unidades integram o projeto inicial e outras 300 fazem parte de uma segunda etapa. Segundo o prefeito, a iniciativa é resultado de uma articulação que levou cerca de dez anos para sair do papel, garantindo a moradia de toda a comunidade do Mandelinha.
Além das famílias do Mandelinha, parte da cidade e outras pessoas poderão ser contempladas pelo programa Minha Casa Cotiana, de acordo com a prefeitura. Welington Formiga também afirmou que os apartamentos deverão contar com área de lazer e espaço para churrasco.
Durante o anúncio, o prefeito agradeceu ao presidente Lula (PT) pela liberação dos recursos para tornar o projeto realidade. “Quero agradecer o presidente Lula, que torna esse sonho realidade. Cotia vai receber um investimento de R$ 100 milhões e toda a Comunidade Mandelinha vai ter o seu apartamento”, declarou.