A Prefeitura de Osasco abriu concurso público com 107 vagas para diferentes áreas da administração municipal. O edital nº 003/2026 prevê oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva.

Os salários iniciais variam de R$ 1.770,15 a R$ 8.856,70, conforme o cargo. A seleção também oferece cesta básica mensal, vale-cesta de Natal e auxílio-transporte. Algumas funções contam ainda com gratificações ou prêmio de incentivo.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 9 de dezembro de 2026 e poderão ser feitas até as 23h59 de 18 de janeiro de 2027, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do concurso.

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A prova objetiva está prevista para 7 de março de 2027, no período da tarde. Os locais de aplicação serão divulgados em 4 de março.

Cargos do concurso da Prefeitura de Osasco

O concurso contempla 11 cargos. O maior número de oportunidades é para Inspetor de Alunos, com 50 vagas, seguido por Técnico em Farmácia, com 32.

Também há vagas para Agente Fiscal de Meio Ambiente, Auxiliar de Necropsia, Bibliotecário, Fiscal Tributário, Médico Veterinário e médicos especialistas.

Cargo Vagas Salário inicial Agente Fiscal de Meio Ambiente 1ª Classe 2 R$ 2.677,16 Auxiliar de Necropsia 4 R$ 1.770,15 Bibliotecário 2 R$ 6.024,97 Fiscal Tributário 1ª Classe 8 R$ 8.856,70 + gratificação Inspetor de Alunos 50 R$ 1.770,15 Médico Cardiologista Plantonista 3 R$ 6.135,56 + prêmio Médico Ginecologista Plantonista 1 R$ 6.135,56 + prêmio Médico Neurologista Plantonista 1 R$ 6.135,56 + prêmio Médico Psiquiatra Infantil Plantonista 2 R$ 6.135,56 + prêmio Médico Veterinário 2 R$ 6.575,57 Técnico em Farmácia 32 R$ 2.615,32

Os cargos têm jornadas que variam de 12 a 40 horas semanais, de acordo com a função.

Inscrições e taxas

As taxas de inscrição são de R$ 58 para Auxiliar de Necropsia, Agente Fiscal de Meio Ambiente e Inspetor de Alunos; R$ 71 para Técnico em Farmácia; e R$ 104 para Bibliotecário, Fiscal Tributário, médicos plantonistas e Médico Veterinário.

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Moradores de Osasco podem solicitar isenção da taxa se comprovarem a realização de pelo menos duas doações de sangue nos 12 meses anteriores à inscrição, conforme as regras do edital.

O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras e indígenas, de acordo com a legislação indicada no edital.

Prova e validade do concurso público

A seleção terá uma única etapa, com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O gabarito está previsto para ser divulgado em 9 de março de 2027.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação, com possibilidade de uma prorrogação por igual período, conforme decisão da administração municipal.

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O edital e mais informações estão disponíveis AQUI.

SERVIÇO

Concurso Público 003/2026 – Prefeitura de Osasco

Inscrições: de 9 de dezembro de 2026 a 18 de janeiro de 2027

Prova: 7 de março de 2027

Vagas: 107 + cadastro reserva

Salários: de R$ 1.770,15 a R$ 8.856,70

Organização: Fundação Vunesp