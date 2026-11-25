A Prefeitura Municipal de Jandira divulgou o Edital de Chamamento Público Emergencial Presencial nº 003/2026 para a contratação temporária de profissionais em 227 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os vencimentos variam entre R$ 6.812,14, além de vagas para médicos com remuneração de R$ 58,96 por hora.

De acordo com o extrato do edital, a medida busca garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais durante o período de transição até a conclusão, homologação e convocação dos candidatos aprovados nos concursos públicos divulgados em 6 de novembro de 2026 em conjunto com a banca organizadora VUNESP. Os contratos serão administrativos, de caráter temporário, e terão validade vinculada ao prazo do edital — de um ano a partir da homologação, prorrogável por igual período —, sendo rescindidos quando houver a nomeação e admissão dos servidores efetivos.

Inscrições presenciais e documentação exigida

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial e gratuita no Auditório do Paço Municipal (Auditório da Prefeitura Municipal de Jandira), localizado na Rua Elton Silva, nº 1000, Centro (Parque JMC), das 9h às 13h, nas seguintes datas:

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Primeira etapa: 3, 4 e 5 de dezembro de 2026 (quinta-feira, sexta-feira e sábado);

Segunda etapa: 10, 11 e 12 de dezembro de 2026 (quinta-feira, sexta-feira e sábado).

Não serão aceitas inscrições antecipadas ou retroativas, tampouco a inclusão ou substituição de documentos após o encerramento do prazo. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar a documentação obrigatória em formato PDF, incluindo cédula de identidade (RG) e CPF, diploma ou declaração de conclusão da escolaridade exigida, registro ativo no conselho de classe (quando aplicável), comprovantes de experiência profissional conforme o cargo e, no caso de motoristas, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria D e comprovantes de cursos específicos exigidos na tabela do edital.

Vagas e salários por nível de escolaridade

Além dos vencimentos base e adicionais de insalubridade ou periculosidade previstos para determinadas funções, o edital informa a concessão de Cartão Alimentação e Auxílio Transporte, bem como reserva de vagas para pessoas com deficiência conforme previsto no documento.

Ensino fundamental (30 vagas):

Ajudante Geral Masculino: 15 vagas — R$ 1.621,00 + insalubridade (40h semanais);

Auxiliar de Cozinha: 2 vagas — R$ 1.621,00 + 20% de insalubridade (escala 12×36);

Coveiro: 3 vagas — R$ 1.793,67 + 40% de insalubridade (40h semanais);

Encanador: 3 vagas — R$ 1.793,67 + 40% de insalubridade (40h semanais);

Eletricista Predial: 2 vagas — R$ 1.793,67 + 30% de periculosidade (40h semanais);

Motorista Categoria D: 5 vagas — R$ 1.958,10 (40h semanais).

Ensino médio e técnico (131 vagas):

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Auxiliar de Farmácia: 7 vagas — R$ 1.883,36 + 20% de insalubridade (40h semanais);

Auxiliar Administrativo: 30 vagas — R$ 1.793,67 (40h semanais);

Inspetor de Aluno: 34 vagas — R$ 1.621,00 (40h semanais);

Monitor de Educação Infantil: 14 vagas — R$ 1.621,00 (30h semanais);

Técnico de Imobilização Ortopédica: 2 vagas — R$ 1.855,00 + 20% de insalubridade (36h semanais ou 12×36);

Técnico em Radiologia: 2 vagas — R$ 1.749,00 + 40% de insalubridade (24h semanais);

Técnico em Higiene Dental: 8 vagas — R$ 1.696,00 + 20% de insalubridade (40h semanais);

Técnico de Enfermagem (Sistema Municipal de Saúde): 10 vagas — R$ 2.267,05 + 20% de insalubridade (30h semanais ou escala);

Técnico de Enfermagem (Estratégia Saúde da Família): 1 vaga — R$ 3.022,73 + 20% de insalubridade (40h semanais, com lotação exclusiva em Unidade Básica de Saúde);

Motorista de Ambulância: 3 vagas — R$ 2.056,00 + 20% de insalubridade (40h semanais ou 12×36);

Orientador Social: 20 vagas — R$ 2.137,46 (escala 12×36).

Ensino superior (66 vagas):

Analista Administrativo: 2 vagas — R$ 3.657,81 (40h semanais);

Biólogo: 1 vaga — R$ 6.190,00 (40h semanais);

Enfermeiro (Sistema Municipal de Saúde): 10 vagas — R$ 3.358,17 + 20% de insalubridade (30h semanais ou escala);

Enfermeiro (Estratégia Saúde da Família): 2 vagas — R$ 4.318,18 + 20% de insalubridade (40h semanais, com lotação exclusiva em Unidade Básica de Saúde);

Engenheiro Florestal: 1 vaga — R$ 6.812,14 (30h semanais);

Engenheiro Ambiental: 1 vaga — R$ 6.812,14 (30h semanais);

Fonoaudiólogo: 5 vagas — R$ 4.353,83 (30h semanais);

Fisioterapeuta: 2 vagas — R$ 3.840,71 (30h semanais);

Instrutor Esportivo (Geral, Judô, Ginástica Artística e Natação): 8 vagas no total, sendo 2 por área — R$ 2.591,57 (30h semanais);

Médico do Sistema Municipal de Saúde (Clínico Geral, Ginecologista e Infectologista): 8 vagas no total, sendo 5 para Clínico Geral, 2 para Ginecologista e 1 para Infectologista — R$ 58,96/hora + 20% de insalubridade (máximo de 40h);

Médico Veterinário do Sistema Municipal de Saúde: 1 vaga — R$ 58,96/hora + 20% de insalubridade + gratificação especial por desempenho (mínimo de 20h e máximo de 36h semanais);

Professor de Educação Básica (PEB I): 15 vagas — R$ 3.847,97 (30h semanais);

Professor (Educação Artística, Língua Estrangeira Inglês e Educação Física): 6 vagas no total, sendo 2 por disciplina — R$ 2.693,58 (21h semanais);

Terapeuta Ocupacional: 4 vagas — R$ 4.353,83 + 20% de insalubridade (30h semanais).

Seleção e resultado final

A seleção será feita por avaliação curricular, com pontuação máxima de 50 pontos para comprovação de experiência profissional (5 pontos por ano completo, até o limite de 10 anos, sem contabilizar os seis meses obrigatórios para inscrição) e até 50 pontos para títulos acadêmicos (doutorado, mestrado, pós-graduação e formação adicional conforme o nível do cargo). Em caso de empate, terá preferência o candidato com maior idade e, sucessivamente, aquele com maior tempo total de experiência comprovada em anos completos.

A classificação final será publicada em 18 de janeiro de 2027 no site oficial da Prefeitura de Jandira (www.jandira.sp.gov.br), na aba Cidadão / Concurso Público / Chamamento Público Emergencial / Chamamento Público Emergencial nº 003/2026. Conforme o edital, é de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais e não caberá recurso na classificação final de homologação.