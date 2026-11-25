O Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, terá uma ação especial de Black Friday nos dias 27 e 28 de novembro, com uma atração interativa que permite aos clientes concorrer a prêmios e descontos de até 90%.

A ação ficará no segundo piso do shopping, das 12h às 22h, e é inspirada nas tradicionais máquinas de garra. Entre os prêmios estão vouchers de R$ 100 para lojas como Zara, Sephora e Outback, pares de ingressos para o Cinemark e a Dopamine Land, além de itens e serviços de marcas participantes.

Também haverá descontos especiais em produtos como iPhones e TVs. A lista de benefícios inclui ainda porta-joias da Pandora, sessões de depilação a laser na Best Laser, protocolos faciais na Adcos, cosméticos de O Boticário e Avatim e cortesias gastronômicas no Ninetto e no Pirajá.

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Como participar

Para participar, é necessário fazer compras no Shopping Eldorado durante os dias da ação e cadastrar três notas fiscais no aplicativo Eldorado Prime. Não há valor mínimo de compra.

Depois da validação das notas, o cliente recebe um QR Code pelo aplicativo, que deve ser apresentado no local da ativação para fazer a jogada e concorrer aos benefícios.

A participação é limitada a uma por CPF.

A ação faz parte da programação de Black Friday do Shopping Eldorado e reúne descontos oferecidos pelas lojas participantes em uma experiência presencial de premiação.