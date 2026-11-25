Um motorista de carreta está desaparecido após a cabine do veículo despencar no Rio Tietê em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (25/11/2026), na altura do km 25 da Rodovia Castello Branco, em Barueri. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas no local.

De acordo com os dados da ocorrência divulgados pela concessionária Ecovias Raposo Castello, o acidente envolveu um utilitário Fiat Ducato e uma carreta Scania no sentido Oeste (Interior).

Dinâmica da colisão e atendimento às vítimas

Segundo os dados apurados, o condutor da Fiat Ducato trafegava pela faixa 1 e, ao realizar a mudança para a faixa 2, colidiu na lateral da Scania. Com o impacto, a carreta perdeu o controle da direção, chocou-se contra a mureta de concreto e teve a cabine projetada sobre o rio abaixo.

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O motorista da carreta segue com situação em averiguação e permanece desaparecido. Já o condutor da van, classificado como vítima moderada no boletim operacional e com ferimentos leves segundo o atendimento na via, foi encaminhado a um hospital de Barueri.

Interdições na Castello Branco e reflexos no trânsito

Por conta da colisão, a pista expressa no sentido Interior (Oeste) sofreu bloqueios que geraram congestionamento no trecho, com desvio do fluxo para a via lateral e acesso à expressa no km 23. Todas as faixas e o acostamento chegaram a ser interditados entre 5h18 e 5h22 e novamente das 5h30 às 7h36.

A faixa 1 permaneceu bloqueada desde as 4h56, enquanto a faixa 2, que havia sido reaberta às 5h22, voltou a ser interditada às 5h30 — ambas sem horário de liberação informado até a atualização das 8h51. Às 8h45, o utilitário foi removido para a base da PMRv 280/1 e as faixas 3 e 4 foram liberadas.