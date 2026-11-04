Santana de Parnaíba abre inscrições para o 14º Trekking Bate e Volta com percurso de 32 km

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer (SMAFEL), abriu as inscrições para a 14ª edição do tradicional Trekking “Bate e Volta”. A caminhada de longa distância está programada para o sábado, 7 de novembro, com percurso de aproximadamente 32 km integrando esporte, superação de limites e contato com a natureza.

A saída está marcada pontualmente para as 5h da manhã, a partir do Complexo Esportivo Central. O trajeto terá duração estimada em cerca de 7 horas, exigindo esforço moderado a intenso dos participantes, e será percorrido em sua grande maioria sobre o asfalto, passando por pontos como Ingaí, Aldeia da Serra e Sítio do Morro.

Por se tratar de uma atividade física prolongada e vigorosa, a participação é direcionada a pessoas que já pratiquem exercícios físicos regularmente e que não apresentem patologias crônicas. O evento é voltado para maiores de 18 anos, sendo permitida a presença de jovens acima de 15 anos exclusivamente se estiverem acompanhados por um responsável legal.

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A organização do evento garantirá suporte integral aos participantes ao longo de toda a rota. A SMAFEL fornecerá pontos de hidratação com água e distribuição de frutas (maçã e banana). A infraestrutura inclui ainda a instalação de banheiros químicos em pontos estratégicos e parada em duas unidades escolares para o uso das instalações sanitárias.

Para garantir o conforto térmico e a segurança pessoal, os organizadores recomendam o uso de protetor solar, boné, calça, blusa de frio leve e uma mochila pequena, além de orientar que cada caminhante leve sua própria garrafa squeeze com água e um lanche leve.

A participação é gratuita e as inscrições já podem ser realizadas por meio de formulário oficial do Google Forms, A confirmação da inscrição ocorre de forma automática após o envio dos dados.

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SERVIÇO:

Evento: 14º Trekking “Bate e Volta” (Aproximadamente 32 km)

Data: Sábado, 7 de novembro

Horário de Saída: Saída às 5h (esteja no local pontualmente)

Ponto de Partida: Complexo Esportivo Central – Santana de Parnaíba

Roteiro: Ingaí / Aldeia da Serra / Sítio do Morro

Duração Estimada: Aproximadamente 7 horas (caminhada moderada a intensa) (Em sua grande maioria no asfalto)

Público: Praticantes regulares de algum tipo de exercício físico e sem patologias crônicas | Faixa etária: Maiores de 18 anos (adolescentes acima de 15 anos somente com responsável)

Inscrições aqui.