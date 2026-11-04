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Santana de Parnaíba abre inscrições para o 14º Trekking Bate e Volta com percurso de 32 km

Evento promovido pela SMAFEL acontece no dia 7 de novembro, com saída às 5h do Complexo Esportivo Central e trajeto passando por Ingaí, Aldeia da Serra e Sítio do Morro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 14:17 Siga-nos no Google News
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Imagem de jcomp no Freepik
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A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Atividade Física, Esporte e Lazer (SMAFEL), abriu as inscrições para a 14ª edição do tradicional Trekking “Bate e Volta”. A caminhada de longa distância está programada para o sábado, 7 de novembro, com percurso de aproximadamente 32 km integrando esporte, superação de limites e contato com a natureza.

A saída está marcada pontualmente para as 5h da manhã, a partir do Complexo Esportivo Central. O trajeto terá duração estimada em cerca de 7 horas, exigindo esforço moderado a intenso dos participantes, e será percorrido em sua grande maioria sobre o asfalto, passando por pontos como Ingaí, Aldeia da Serra e Sítio do Morro.

Por se tratar de uma atividade física prolongada e vigorosa, a participação é direcionada a pessoas que já pratiquem exercícios físicos regularmente e que não apresentem patologias crônicas. O evento é voltado para maiores de 18 anos, sendo permitida a presença de jovens acima de 15 anos exclusivamente se estiverem acompanhados por um responsável legal.

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A organização do evento garantirá suporte integral aos participantes ao longo de toda a rota. A SMAFEL fornecerá pontos de hidratação com água e distribuição de frutas (maçã e banana). A infraestrutura inclui ainda a instalação de banheiros químicos em pontos estratégicos e parada em duas unidades escolares para o uso das instalações sanitárias.

Para garantir o conforto térmico e a segurança pessoal, os organizadores recomendam o uso de protetor solar, boné, calça, blusa de frio leve e uma mochila pequena, além de orientar que cada caminhante leve sua própria garrafa squeeze com água e um lanche leve.

A participação é gratuita e as inscrições já podem ser realizadas por meio de formulário oficial do Google Forms, A confirmação da inscrição ocorre de forma automática após o envio dos dados.


SERVIÇO:
Evento: 14º Trekking “Bate e Volta” (Aproximadamente 32 km)
Data: Sábado, 7 de novembro
Horário de Saída: Saída às 5h (esteja no local pontualmente)
Ponto de Partida: Complexo Esportivo Central – Santana de Parnaíba
Roteiro: Ingaí / Aldeia da Serra / Sítio do Morro
Duração Estimada: Aproximadamente 7 horas (caminhada moderada a intensa) (Em sua grande maioria no asfalto)
Público: Praticantes regulares de algum tipo de exercício físico e sem patologias crônicas | Faixa etária: Maiores de 18 anos (adolescentes acima de 15 anos somente com responsável)
Inscrições aqui.

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: 14º Trekking Santana de Parnaíba Aldeia da Serra trekking caminhada 32 km Santana de Parnaíba caminhada ecológica Santana de Parnaíba Complexo Esportivo Central Esporte Santana de Parnaíba SMAFEL Santana de Parnaíba Trekking Bate e Volta

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