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Barueri realiza mutirão contra a dengue em três bairros nesta quinta-feira (12)

Agentes da Secretaria de Saúde vão percorrer vias do Parque Imperial pela manhã e do Jardim Califórnia e Vila Universal à tarde para eliminar criadouros e orientar moradores.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 11:00 Siga-nos no Google News
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mutirão combate a dengue barueri (1)
Agentes visitarão bairros / Foto: Secom
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A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira, 12 de dezembro, mais uma edição do Mutirão contra a Dengue. A ação de prevenção e controle de vetores vai mobilizar agentes em ruas de três bairros: Parque Imperial, durante a manhã, além de Jardim Califórnia e Vila Universal, no período da tarde.

Durante as visitas, as equipes percorrerão as vias públicas levando orientações aos moradores sobre a prevenção da doença e a importância de eliminar potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. Quando houver necessidade, os agentes também farão a aplicação de larvicida, sempre com total segurança para a comunidade. Para identificação, os profissionais estarão uniformizados com camisetas do Combate à Dengue e crachás, além de contarem com o suporte de um líder de campo ao longo de toda a atividade.

No período da manhã, o mutirão atenderá o bairro Parque Imperial, passando pelas ruas Cícero Moura de Tavares, Adonias Barbosa, Otacílio Alves Martins e Martins Fontes. No período da tarde, os trabalhos se concentram no Jardim Califórnia e na Vila Universal, englobando as ruas Manoel Boava, Quinze de Novembro, Rui Barbosa, Melquiades Gil e Capitão Salinas.

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Os moradores que tiverem dúvidas ou precisarem de orientações adicionais podem entrar em contato com o serviço Disk Dengue pelos telefones (11) 4198-5679 ou (11) 4198-0424, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: aedes aegypti Barueri Combate a dengue Disk Dengue Barueri Jardim Califórnia Mutirão contra a dengue Parque Imperial prevenção da dengue Secretaria de Saúde de Barueri Vila Universal

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