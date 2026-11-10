Inscrições abertas em Osasco para processo seletivo com 23 vagas na área da saúde

Inscrições abertas em processo seletivo com vagas para cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal / Foto: Eduardo Fernandes

A Prefeitura de Osasco abriu nesta terça-feira (10) as inscrições para um processo seletivo com 23 vagas imediatas na área da saúde bucal. As oportunidades são para auxiliar em saúde bucal e cirurgião dentista, com salários que chegam a R$ 6,7 mil, além de benefícios.

O Edital nº 001/2026 prevê ainda a formação de cadastro reserva para futuras vagas na rede municipal. A seleção é organizada pela Fundação Vunesp.

As inscrições podem ser feitas até 10 de dezembro, exclusivamente pela internet. Veja abaixo como se inscrever.

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Vagas e salários

Para a função de auxiliar em saúde bucal, são 12 vagas. A remuneração inicial é de R$ 2.259,21, com jornada de 40 horas semanais.

É necessário ter ensino médio completo, curso profissionalizante em saúde bucal reconhecido e registro ativo no CRO-SP.

Já para cirurgião dentista, são 11 vagas distribuídas entre seis especialidades:

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial: 2 vagas;

Endodontia: 4 vagas;

Odontopediatria: 1 vaga;

Periodontia: 1 vaga;

Pacientes com Necessidades Especiais (PNE): 2 vagas;

Prótese: 1 vaga.

O salário para os cargos de cirurgião-dentista é de R$ 6.781,42, mais o Prêmio Incentivo previsto na legislação municipal. A jornada é de 20 horas semanais. Os candidatos precisam ter graduação em Odontologia, registro no CRO-SP e especialização na área escolhida.

Além da remuneração, os contratados terão direito a cesta básica mensal; vale-cesta de Natal anual; auxílio-transporte; e Prêmio Incentivo para cirurgiões-dentistas.

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A contratação será feita pelo regime CLT, por prazo determinado de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por mais um período de igual duração.

Inscrições e seleção em Osasco

As inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Osasco devem ser feitas pelo site da Vunesp até as 23h59 de 10 de dezembro. A taxa é de R$ 71 para Auxiliar em Saúde Bucal e R$ 104 para Cirurgião Dentista.

A prova objetiva está prevista para 31 de janeiro de 2027.

O processo seletivo terá validade de um ano após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.