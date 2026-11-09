IBGE abre inscrições de concurso com remuneração que pode chegar a R$ 4,3 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu as inscrições do concurso público temporário destinado à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027. Ao todo, o processo seletivo oferta 27.279 vagas em todo o território nacional para a função de recenseador, sendo 1.322 postos reservados para o Estado de São Paulo.

Os profissionais interessados podem se candidatar até o dia 25 de novembro exclusivamente pelo portal eletrônico da Fundação Cesgranrio, banca organizadora responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00, com prazo limite para quitação bancária fixado em 27 de novembro. O período para solicitação de isenção do pagamento coincide com as inscrições, estendendo-se até 25 de novembro.

Para concorrer ao cargo, é exigido que o candidato possua ensino fundamental completo e tenha idade mínima de 18 anos na data da contratação. A remuneração base é fixada em R$ 1.741,00 mensais, mas o edital prevê gratificação por produtividade que pode elevar a remuneração para até R$ 4.370,00. Conforme estimativas do instituto, a produção média da maioria dos contratados deverá atingir ganhos de até R$ 2.629,00 por mês. Além do salário, os aprovados receberão auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192,00, auxílio-deslocamento, auxílio pré-escolar, férias proporcionais com acréscimo de um terço constitucional e 13º salário proporcional.

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A aplicação da prova objetiva está confirmada para o dia 31 de janeiro de 2027, no período das 13h às 17h. O exame será composto por 60 questões abrangendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos sobre o Censo Agropecuário. Para alcançar a aprovação, o concorrente terá de somar pelo menos 18 pontos na contagem geral e não zerar nenhuma das três áreas avaliadas.

Os candidatos convocados serão submetidos a um treinamento técnico obrigatório, exigindo aproveitamento mínimo de 60%. As atividades de campo do recenseador compreendem a visita a estabelecimentos agropecuários, realização de entrevistas diretas com produtores rurais e preenchimento de formulários em dispositivos móveis de coleta, apurando dados de agricultura, pecuária, aquicultura, manejo da terra e mão de obra rural. As informações subsidiarão pesquisas oficiais e o planejamento de políticas governamentais para o setor.

Os contratos temporários terão vigência inicial de seis meses, admitindo prorrogação conforme a conveniência do IBGE até o teto legal de quatro anos. O cronograma do certame prevê a publicação do gabarito preliminar em 1º de fevereiro de 2027, resultado preliminar da prova em 5 de março, procedimentos de validação de cotas entre março e abril e homologação do resultado final em 30 de abril de 2027.