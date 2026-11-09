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Portal do Trabalhador de Osasco realiza processos seletivos para setores de logística e telemarketing

Oportunidades contemplam funções na área de logística e telemarketing com atuação em Osasco, Barueri e Cajamar; atendimentos ocorrem nesta terça-feira (10) no Centro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 09/11/2026 12:54 Siga-nos no Google News
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emprego carteira de trabalho caged
Foto: Governo de SP
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O Portal do Trabalhador de Osasco realiza nesta terça-feira, 10 de novembro, a abertura de processos seletivos para o preenchimento de vagas de emprego nos setores de logística e telemarketing. As colocações oferecem salários de até R$ 2.741,00, além de pacotes de benefícios, com postos de trabalho em Osasco, Barueri (Alphaville) e Cajamar.

Os processos seletivos serão realizados nesta terça-feira, 10 de novembro, na sede do Portal do Trabalhador Centro, localizada na Rua Fiorino Beltramo, nº 300. Os profissionais interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo atualizado, observando atentamente os horários específicos de atendimento estabelecidos para cada vaga.

Confira a seguir as oportunidades anunciadas e suas características em detalhes:

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• Operador de empilhadeira (ID 9304756)
– Escolaridade: Ensino médio completo
– Experiência: 6 meses de experiência comprovada na carteira de trabalho
– Qualificação exigida: Ter curso de formação de operador(a) de empilhadeira
– Salário: R$ 2.741,00
– Benefícios: Vale-Alimentação de R$ 175,00 e Vale-Transporte
– Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 12h às 21h48 ou de segunda a sábado das 13h40 às 22h
– Local de trabalho: Cajamar
– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Auxiliar de logística (ID 9304640)
– Escolaridade: Ensino médio incompleto
– Experiência: Sem exigência de experiência comprovada na carteira
– Salário: R$ 2.029,00
– Benefícios: Convênio Médico e Odontológico, Gym Pass / Total Pass, Vale-Alimentação de R$ 175,00 e Vale-Transporte
– Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 12h às 21h48 ou de segunda a sábado das 13h40 às 22h
– Local de trabalho: Cajamar
– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Operador de atendimento receptivo – telemarketing (ID 9258716)
– Escolaridade: Ensino médio completo
– Experiência: Não exige experiência anterior
– Salário: R$ 1.625,28
– Benefícios: Vale-Refeição de R$ 12,00, Auxílio Creche, Convênio Médico e Odontológico, Seguro de Vida, Participação nos Lucros e convênios com escolas e faculdades
– Horário de trabalho: A combinar
– Local de trabalho: Bairro Vila Yara, Osasco
– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Operador de atendimento receptivo – telemarketing (ID 9291642)
– Escolaridade: Ensino médio completo
– Experiência: Desejável 6 meses de experiência
– Salário: R$ 1.849,00
– Benefícios: Vale-Refeição de R$ 1.000,00, Convênio Médico e Odontológico, Vale-Transporte, Auxílio Creche, Café da manhã e da tarde, atendimento com psicólogo e Wellhub
– Horário e escala: Escala 6×1 das 14h às 23h40
– Local de trabalho: Alphaville, Barueri
– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 9h, no Portal do Trabalhador Centro

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: auxiliar de logística Emprego Alphaville Emprego Cajamar operador de empilhadeira Portal do Trabalhador de Osasco Processo seletivo Osasco Secretaria de Emprego Trabalho e Renda telemarketing receptivo vagas de emprego Osasco vagas em Osasco

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