Portal do Trabalhador de Osasco realiza processos seletivos para setores de logística e telemarketing

O Portal do Trabalhador de Osasco realiza nesta terça-feira, 10 de novembro, a abertura de processos seletivos para o preenchimento de vagas de emprego nos setores de logística e telemarketing. As colocações oferecem salários de até R$ 2.741,00, além de pacotes de benefícios, com postos de trabalho em Osasco, Barueri (Alphaville) e Cajamar.

Os processos seletivos serão realizados nesta terça-feira, 10 de novembro, na sede do Portal do Trabalhador Centro, localizada na Rua Fiorino Beltramo, nº 300. Os profissionais interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo atualizado, observando atentamente os horários específicos de atendimento estabelecidos para cada vaga.

Confira a seguir as oportunidades anunciadas e suas características em detalhes:

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• Operador de empilhadeira (ID 9304756)

– Escolaridade: Ensino médio completo

– Experiência: 6 meses de experiência comprovada na carteira de trabalho

– Qualificação exigida: Ter curso de formação de operador(a) de empilhadeira

– Salário: R$ 2.741,00

– Benefícios: Vale-Alimentação de R$ 175,00 e Vale-Transporte

– Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 12h às 21h48 ou de segunda a sábado das 13h40 às 22h

– Local de trabalho: Cajamar

– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Auxiliar de logística (ID 9304640)

– Escolaridade: Ensino médio incompleto

– Experiência: Sem exigência de experiência comprovada na carteira

– Salário: R$ 2.029,00

– Benefícios: Convênio Médico e Odontológico, Gym Pass / Total Pass, Vale-Alimentação de R$ 175,00 e Vale-Transporte

– Horário de trabalho: De segunda a sexta-feira das 12h às 21h48 ou de segunda a sábado das 13h40 às 22h

– Local de trabalho: Cajamar

– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Operador de atendimento receptivo – telemarketing (ID 9258716)

– Escolaridade: Ensino médio completo

– Experiência: Não exige experiência anterior

– Salário: R$ 1.625,28

– Benefícios: Vale-Refeição de R$ 12,00, Auxílio Creche, Convênio Médico e Odontológico, Seguro de Vida, Participação nos Lucros e convênios com escolas e faculdades

– Horário de trabalho: A combinar

– Local de trabalho: Bairro Vila Yara, Osasco

– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro

• Operador de atendimento receptivo – telemarketing (ID 9291642)

– Escolaridade: Ensino médio completo

– Experiência: Desejável 6 meses de experiência

– Salário: R$ 1.849,00

– Benefícios: Vale-Refeição de R$ 1.000,00, Convênio Médico e Odontológico, Vale-Transporte, Auxílio Creche, Café da manhã e da tarde, atendimento com psicólogo e Wellhub

– Horário e escala: Escala 6×1 das 14h às 23h40

– Local de trabalho: Alphaville, Barueri

– Processo seletivo: Terça-feira (10/11/2026), às 9h, no Portal do Trabalhador Centro