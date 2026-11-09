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“Velozes & Furiosos” volta aos cinemas em Osasco e região para comemorar 25 anos da franquia

Relançamento do primeiro filme da franquia chega às salas da Cinemark a partir de 12 de novembro

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 09/11/2026 13:06 Siga-nos no Google News
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velozes e furiosos cinema
“Velozes & Furiosos” ganha relançamento nos cinemas /Reprodução
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Os fãs de “Velozes & Furiosos” terão a chance de rever o filme que deu início à famosa franquia de ação nas telonas. O longa de 2001 será relançado pela Cinemark a partir de 12 de novembro, com sessões em unidades de São Paulo e no Shopping União de Osasco.

A reexibição marca os 25 anos do primeiro filme da saga, que se tornou uma das franquias de maior sucesso do cinema mundial. A produção apresentou ao público personagens que se tornaram símbolos da série, como Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, e Brian O’Conner, vivido por Paul Walker.

Primeiro filme de “Velozes & Furiosos”

Dirigido por Rob Cohen, o longa acompanha Brian O’Conner, um policial que se infiltra no universo das corridas clandestinas de Los Angeles para investigar uma série de roubos de caminhões.

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Durante a investigação, ele se aproxima de Dominic Toretto, líder de um grupo de corredores de rua. A relação entre os dois coloca a missão de Brian à prova e envolve velocidade, lealdade e escolhas pessoais.

O elenco também conta com Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

O sucesso do filme deu origem a uma franquia que se estendeu por décadas, com novos personagens, histórias e produções que conquistaram fãs em diferentes gerações.

Sessões em Osasco e São Paulo

Em Osasco, o filme será exibido no Cinemark do Shopping União, na Avenida dos Autonomistas, 1.400, na Vila Yara.

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Na capital paulista, o relançamento chega às unidades da Cinemark no Shopping Aricanduva, Interlar Aricanduva, Central Plaza Shopping e Shopping Interlagos.

A programação é uma oportunidade para quem acompanhou a franquia desde o início rever o primeiro capítulo no cinema e também para apresentar a produção a uma nova geração de espectadores.

Os horários das sessões e a classificação indicativa podem ser consultados no site da Cinemark.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: ccinema Cinemark Osasco São Paulo Velozes e Furiosos

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