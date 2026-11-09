Prefeito Formiga quer transformar GCM em Polícia Municipal de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), enviou nesta segunda-feira (9) à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal de Cotia.

Segundo Formiga, a proposta segue as diretrizes da PEC da Segurança Pública e, caso seja aprovada pelo Legislativo, mudará a denominação e a estrutura da corporação.

“Me torno o 1º prefeito da região a enviar à Câmara o projeto que cria a nossa Polícia Municipal, de acordo com a PEC da Segurança”, afirmou o prefeito.

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Nas redes sociais, Formiga também destacou que considera a medida parte de um conjunto de ações voltadas à segurança pública no município.

Investimentos na segurança

Na publicação, o prefeito relacionou o projeto a investimentos realizados pela administração municipal em sua gestão. Entre as iniciativas citadas está o Smart Cotia, sistema de monitoramento que reúne câmeras e tecnologia para ampliar o acompanhamento de ocorrências na cidade.

Formiga também destacou a contratação de 75 novos guardas municipais e a renovação da frota, com a aquisição de 44 novas viaturas.

Outro ponto citado foi a criação da Guarda Ambiental e do Projeto Educando, além de ações de valorização dos agentes, como promoções na carreira e a entrega de novos uniformes.

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“Seguimos a trabalhar pela valorização dos nossos agentes e pelo fortalecimento da segurança de toda a população de Cotia”, afirmou o prefeito.

Agora, o projeto será analisado pelos vereadores de Cotia antes de seguir para votação em plenário.