segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Prefeito Formiga quer transformar GCM em Polícia Municipal de Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), enviou nesta segunda-feira (9) à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal de Cotia

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 09/11/2026 12:54 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
gcm cotia
GCM Cotia / Reprodução
Publicidade

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), enviou nesta segunda-feira (9) à Câmara Municipal um projeto de lei que propõe transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal de Cotia.

Segundo Formiga, a proposta segue as diretrizes da PEC da Segurança Pública e, caso seja aprovada pelo Legislativo, mudará a denominação e a estrutura da corporação.

“Me torno o 1º prefeito da região a enviar à Câmara o projeto que cria a nossa Polícia Municipal, de acordo com a PEC da Segurança”, afirmou o prefeito.

Publicidade

Nas redes sociais, Formiga também destacou que considera a medida parte de um conjunto de ações voltadas à segurança pública no município.

Investimentos na segurança

Na publicação, o prefeito relacionou o projeto a investimentos realizados pela administração municipal em sua gestão. Entre as iniciativas citadas está o Smart Cotia, sistema de monitoramento que reúne câmeras e tecnologia para ampliar o acompanhamento de ocorrências na cidade.

Formiga também destacou a contratação de 75 novos guardas municipais e a renovação da frota, com a aquisição de 44 novas viaturas.

Outro ponto citado foi a criação da Guarda Ambiental e do Projeto Educando, além de ações de valorização dos agentes, como promoções na carreira e a entrega de novos uniformes.

Publicidade

“Seguimos a trabalhar pela valorização dos nossos agentes e pelo fortalecimento da segurança de toda a população de Cotia”, afirmou o prefeito.

Agora, o projeto será analisado pelos vereadores de Cotia antes de seguir para votação em plenário.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Cotia gcm cotia

Leia Também

concurso ibge agente censitario

IBGE abre inscrições de concurso com remuneração que pode chegar a R$ 4,3 mil

 velozes e furiosos cinema

“Velozes & Furiosos” volta aos cinemas em Osasco e região para comemorar 25 anos da franquia

 emprego carteira de trabalho caged

Portal do Trabalhador de Osasco realiza processos seletivos para setores de logística e telemarketing