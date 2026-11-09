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Praça da Cidadania de Itapevi oferece cursos gratuitos nas áreas de artesanato e gastronomia natalina

Capacitações presenciais no Parque Wey contam com opções de doces, panetones e decoração artesanal; aulas começam em 23 de novembro e inscrições são feitas pela internet.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 09/11/2026 12:54 Siga-nos no Google News
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mesa de natal panetone decoração
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A Praça da Cidadania de Itapevi está com inscrições abertas para novos cursos presenciais gratuitos voltados à qualificação profissional com direito a certificado. As oportunidades são voltadas a temas natalinos nas áreas de artesanato e culinária, com início das turmas previsto para o dia 23 de novembro de 2026.

Na área de Comunicação e Artes (FAT), os interessados podem se matricular no curso de Decoração Natalina Artesanal, ministrado no período da manhã, com aulas das 8h às 12h.

Já no segmento de Alimentação e Gastronomia (FAT), a programação contempla duas modalidades: a formação em Doces e Sobremesas Natalinas, que ocorrerá pela manhã, das 8h às 12h; e o curso de Panetones, Roscas e Pães Especiais de Natal, oferecido no período da tarde, das 13h às 17h.

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As aulas terão início no dia 23 de novembro e encerramento em 04 de dezembro de 2026. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site oficial www.cursofussp.sp.gov.br.

As atividades serão realizadas na sede da unidade, localizada na Rua Penélope, nº 351, no bairro Parque Wey, em Itapevi. Para dúvidas e esclarecimentos adicionais, os candidatos podem entrar em contato por telefone ou mensagem via WhatsApp pelo número (11) 4141-4476.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: cursos com certificado cursos de Natal cursos gratuitos Itapevi decoração natalina artesanal doces natalinos FUSSP panetones e pães especiais Parque Wey Praça da Cidadania de Itapevi qualificação profissional

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