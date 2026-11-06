PM prende três e recupera uma tonelada de fios de cobre furtados na zona oeste de SP

Três homens foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (6), durante uma tentativa de furto de cabos de cobre no Jardim Jussara, na zona oeste de São Paulo. Cerca de uma tonelada de fios foi recuperada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos usavam uniformes de uma empresa de telefonia e, aparentemente, simulavam a realização de serviços na rede subterrânea. Um caminhão era utilizado para retirar e transportar os cabos de uma galeria.

Policiais do 16º Batalhão Metropolitano chegaram ao local após receberem uma denúncia. Na abordagem, três homens foram detidos. Outros cinco suspeitos fugiram.

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No caminhão, os policiais localizaram cerca de 700 quilos de cabos. Com o material que já estava separado na rua, o total recuperado chegou a aproximadamente uma tonelada.

Os três suspeitos foram levados ao 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão, onde o caso foi registrado como furto qualificado.