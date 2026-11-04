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Igor Soares visita Câmara de Itapevi e apresenta prioridades para mandato como deputado federal

Eleito deputado federal pelo PSD, ex-prefeito da cidade defendeu diálogo entre diferentes correntes políticas e destacou educação, inclusão e fortalecimento dos municípios

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 17:04 Siga-nos no Google News
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deputado igor soares
Igor Soares / Foto: Walter Jesus/Comunicação CMI
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O deputado federal eleito Igor Soares (PSD) visitou a Câmara Municipal de Itapevi nesta terça-feira (3). Durante o encontro, ele agradeceu o apoio recebido nas eleições e apresentou algumas das prioridades que pretende defender no Congresso Nacional.

Recebido pelo presidente da Câmara, Professor Rafael Alan, Igor também cumprimentou a vereadora Tininha, presidente municipal do PSD, e agradeceu aos demais parlamentares, independentemente do posicionamento político durante a campanha.

“Eu sou deputado de todos vocês”, afirmou, ao dizer que pretende manter o compromisso com Itapevi acima das diferenças partidárias.

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Diálogo entre diferentes correntes políticas

Durante o discurso, o ex-prefeito de Itapevi criticou a polarização política e defendeu a aproximação entre grupos com diferentes visões ideológicas.

“Os dois lados têm boas políticas, mas a gente pode pegar a política boa da esquerda com a política boa da direita e unir essas políticas com o propósito de melhorar a vida das pessoas”, declarou.

Igor também afirmou que pretende apoiar propostas do governo federal quando considerar que elas podem trazer benefícios à população. Ao mencionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o posicionamento político não será um impedimento para aprovar medidas que considere positivas.

Educação e fortalecimento dos municípios

Entre as prioridades para o mandato em Brasília, o deputado eleito destacou o fortalecimento das cidades e a ampliação dos recursos destinados às administrações municipais.

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“A vida acontece nas cidades”, afirmou. Ele também criticou a transferência de responsabilidades aos municípios sem o repasse de recursos suficientes para atender às demandas.

Na área da educação, Igor defendeu a ampliação das escolas em tempo integral e ações voltadas à formação cidadã dos estudantes. “Não é política partidária que eu quero levar, eu quero levar cidadania para dentro das escolas”, disse.

O parlamentar também mencionou a intenção de acompanhar políticas de inclusão, com atenção especial às pessoas com deficiência e às pessoas com autismo.

Ao final da visita, Igor agradeceu à população de Itapevi pelos aproximadamente 77 mil votos recebidos no município e reafirmou o compromisso de acompanhar as demandas da cidade durante o mandato.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Itapevi política

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