Wilson Zuffa é reeleito presidente da Câmara de Barueri
Vereador do Republicanos foi escolhido por unanimidade para comandar o Legislativo municipal por mais dois anos; nova Mesa Diretora também foi definida
O vereador Wilson Zuffa (Republicanos) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Barueri para o biênio 2027/2028. A escolha ocorreu por unanimidade durante sessão especial realizada na tarde de terça-feira (3).
Em seu terceiro mandato, Zuffa continuará à frente do Legislativo municipal por mais dois anos. A votação também definiu os demais integrantes da Mesa Diretora, responsável pela administração da Câmara.
Rafa Carvalho (Republicanos) foi eleito primeiro vice-presidente, enquanto Leandro Canaã (PRD) ocupará a segunda vice-presidência. Já Leandrinho Dantas (PSD) será o primeiro secretário, Allan Miranda (União), o segundo, e Levi Gobert (Podemos), o terceiro.
A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio foi antecipada neste ano. Tradicionalmente realizada na primeira quinzena de dezembro, a votação ocorreu em novembro para facilitar o planejamento administrativo da presidência.
Composição da Mesa Diretora de Barueri para 2027/2028:
- Presidente: Wilson Zuffa (Republicanos)
- 1º vice-presidente: Rafa Carvalho (Republicanos)
- 2º vice-presidente: Leandro Canaã (PRD)
- 1º secretário: Leandrinho Dantas (PSD)
- 2º secretário: Allan Miranda (União)
- 3º secretário: Levi Gobert (Podemos)