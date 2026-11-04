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Wilson Zuffa é reeleito presidente da Câmara de Barueri

Vereador do Republicanos foi escolhido por unanimidade para comandar o Legislativo municipal por mais dois anos; nova Mesa Diretora também foi definida

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 15:23 Siga-nos no Google News
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wilson zuffa camara de barueri
Wilson Zuffa / Foto: Marco Miatelo/Câmara de Barueri
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O vereador Wilson Zuffa (Republicanos) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Barueri para o biênio 2027/2028. A escolha ocorreu por unanimidade durante sessão especial realizada na tarde de terça-feira (3).

Em seu terceiro mandato, Zuffa continuará à frente do Legislativo municipal por mais dois anos. A votação também definiu os demais integrantes da Mesa Diretora, responsável pela administração da Câmara.

Rafa Carvalho (Republicanos) foi eleito primeiro vice-presidente, enquanto Leandro Canaã (PRD) ocupará a segunda vice-presidência. Já Leandrinho Dantas (PSD) será o primeiro secretário, Allan Miranda (União), o segundo, e Levi Gobert (Podemos), o terceiro.

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A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio foi antecipada neste ano. Tradicionalmente realizada na primeira quinzena de dezembro, a votação ocorreu em novembro para facilitar o planejamento administrativo da presidência.

Composição da Mesa Diretora de Barueri para 2027/2028:

  • Presidente: Wilson Zuffa (Republicanos)
  • 1º vice-presidente: Rafa Carvalho (Republicanos)
  • 2º vice-presidente: Leandro Canaã (PRD)
  • 1º secretário: Leandrinho Dantas (PSD)
  • 2º secretário: Allan Miranda (União)
  • 3º secretário: Levi Gobert (Podemos)
Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Barueri política

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