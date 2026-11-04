Homem que agrediu idoso com voadora em Osasco é preso

Denis Young Kim, de 43 anos, se entregou à Polícia Civil e foi preso nesta quarta-feira (4), após a Justiça decretar sua prisão temporária pela agressão contra o aposentado José Ricardo dos Santos, de 79 anos, em Osasco (SP).

De acordo com informações do g1, a defesa de Denis entrou em contato com investigadores do 99º Distrito Policial (DP), no Campo Grande, na capital paulista, e informou que o cliente pretendia se apresentar. Policiais da unidade foram até o local para cumprir o mandado de prisão.

O homem era considerado foragido desde que a Justiça autorizou sua prisão, a pedido do 10º DP de Osasco, responsável pela investigação. A agressão ocorreu na última sexta-feira (30) e foi registrada por câmeras de segurança.

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As imagens mostram Denis correndo em direção ao aposentado, que usa muletas e tem deficiência visual. Em seguida, ele atinge a vítima pelas costas com uma voadora. Depois que José cai no chão, o agressor ainda pisa em sua cabeça.

Denis alegou que o idoso teria chutado seu carro. José, porém, negou ter provocado qualquer agressão. Em entrevista à TV Globo, o aposentado afirmou: “Foi maldade. Não fiz nada pra ele. Sou analfabeto, mas não sou ignorante”.

Após a prisão, Denis seria levado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, encaminhado à carceragem do 91º DP, onde deveria passar a noite. A audiência de custódia está marcada para esta quinta-feira (5).

Antigo conhecido da polícia

Denis Young Kim possui registros policiais por ocorrências violentas desde 2010. Naquele ano, foi acusado de esfaquear um homem durante uma briga, em um caso investigado como tentativa de homicídio.

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Em 2013, foi preso em flagrante após esfaquear um comerciante no bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo. Segundo a investigação, a vítima foi atingida na barriga, mas sobreviveu.

O caso de maior repercussão ocorreu em setembro de 2016, quando Denis foi preso pela morte do catador de materiais recicláveis Aldemir Ribeiro Pontes, de 63 anos, também no Bom Retiro.

De acordo com a investigação, Aldemir recolhia materiais com uma carroça quando foi atingido no pescoço por uma flecha disparada com uma balestra. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em decorrência do ferimento.

Denis foi condenado em 2021 a 14 anos de prisão pelo homicídio. Após cumprir parte da pena, obteve progressão para o regime aberto em setembro de 2025.

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Pouco mais de um ano depois, voltou a ser investigado por um crime violento, desta vez pela agressão contra o aposentado em Osasco.

Com informações do g1 e do ‘Brasil Urgente’/Band