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Viih Tube e Eliezer participam da 4ª temporada de “Ilhados com a Sogra”, da Netflix

Moradores da Granja Viana, em Cotia, os ex-BBBs entram no reality ao lado de Viviane di Felice, mãe de Viih; nova temporada estreia neste mês

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 15:51 Siga-nos no Google News
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ilhados com a sogra viih tube e eliezer
Conheça os participantes da nova temporada, que estreia em novembro / Divulgação/Netflix
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Os moradores da Granja Viana, em Cotia, Viih Tube e Eliezer estão entre os participantes da 4ª temporada de “Ilhados com a Sogra”, reality show da Netflix. A nova edição estreia em 25 de novembro e traz uma novidade: pela primeira vez, o programa terá um elenco formado por celebridades e seus familiares.

No reality, o casal participa da disputa ao lado de Viviane di Felice, mãe de Viih Tube. A relação próxima entre mãe e filha promete render situações de conflito com Eliezer, que, segundo a apresentação dos participantes, sente que a sogra tem influência demais na rotina da família.

familia di felice

Família Di Felice / Divulgação

Pais de Lua e Ravi, Viih e Eliezer terão de lidar com os desafios da convivência enquanto Viviane participa das provas e disputas do programa. A dinâmica mantém a proposta das temporadas anteriores: sogras, genros e noras enfrentam desafios em busca de um prêmio, enquanto os filhos acompanham parte da experiência de um bunker.

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Conheça os participantes da 4ª temporada

Além de Viih Tube e Eliezer, outras seis famílias conhecidas do público participam da nova edição. Entre os nomes estão o ator Arthur Aguiar, a cantora MC Carol, a artista Pepita e a comediante Luana Zucoloto.

Confira os participantes:

Família di Felice: Viih Tube, Eliezer e Viviane di Felice.

Família Aguiar: Arthur Aguiar, Roberta Santucci e Jheny Santucci.

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familia aguiar

Família Aguiar / Divulgação

Família Zucoloto: Luana Zucoloto, Diva Ribeiro e Yan Pinheiro.

familia zucoloto

Família Zucoloto / Divulgação

Família Lourenço: MC Carol, Patrícia Careca e Cosme Santiago.

familia lourenco

Família Lourenço /Divulgação

Família Nogueira: Pepita, Mary Sousa e Kayque Nogueira.

familia nogueira

Família Nogueira/ Divulgação

Família Pantaleão: Gabô Pantaleão, Polyane Nobre e Carolina Nobre.

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familia pantaleao

Família Pantaleão/ Divulgação

Família Ramos: Talita Ramos, Conceição Brandão e Almir Jr.

familia ramos

Família Ramos/ Divulgação

As relações familiares prometem movimentar a temporada. Entre os conflitos apresentados estão diferenças de personalidade, interferências na vida dos casais, divergências sobre a criação dos filhos e desentendimentos antigos entre sogras e genros ou noras.

Quando estreia “Ilhados com a Sogra” 4?

A quarta temporada de “Ilhados com a Sogra” chega à Netflix em 25 de novembro. As três edições anteriores também estão disponíveis na plataforma de streaming. A apresentação continua sob o comando de Fernanda Souza.

Assista ao trailer:

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: eliezer Ilhados com a Sogra Netflix viih tube visão te conta

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