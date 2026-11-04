Torcedores do Osasco lançam petição em apoio a Tifanny Abreu após veto na Superliga

Torcedores do Osasco Vôlei lançaram uma petição on-line em apoio à jogadora Tifanny Abreu, que está impedida de disputar a Superliga feminina após uma mudança nas regras de elegibilidade da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A mobilização busca reunir assinaturas pela permanência da atleta na competição e levar o caso ao conhecimento de parlamentares.

A campanha ganhou força depois que a CBV conseguiu derrubar a liminar que autorizava Tifanny a atuar na Superliga e em outras competições nacionais. A jogadora, que é a única mulher trans em atividade na elite do vôlei brasileiro, tenta na Justiça obter autorização para concluir a atual temporada antes de encerrar a carreira profissional nas quadras.

Um trecho do abaixo-assinado destaca que a mobilização vai além da questão esportiva. “Este apelo não se trata apenas de um ato de justiça, mas do reconhecimento da humanidade e dos direitos daqueles que têm sido marginalizados por muito tempo”, diz o texto.

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A petição está disponível para assinaturas neste link.

Tifanny desabafa após afastamento

Enquanto busca uma solução judicial, Tifanny também tem usado as redes sociais para falar sobre o momento que enfrenta. Na terça-feira (3), a ponteira do Osasco compartilhou uma reflexão publicada pela jogadora Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasileira, sobre apoio e posicionamento diante de situações difíceis.

“Quem vai estar na guerra ao seu lado? E isso importa? Mais do que a própria guerra”, diz o trecho reproduzido pela atleta.

Na publicação, Tifanny afirmou que as palavras representam o que tem vivido desde o afastamento das quadras. “Existem batalhas que não escolhemos enfrentar. E, no meio delas, se revela quem permanece, quem estende a mão, quem tem coragem de se posicionar e quem escolhe caminhar ao nosso lado, mesmo quando seria mais fácil se afastar”, escreveu.

A jogadora também reafirmou que pretende continuar lutando pelo direito de atuar. “Resistir também é viver. É permanecer. É acreditar que ainda existem caminhos possíveis, mesmo quando tentam fechar todas as portas. E se hoje sigo resistindo, é porque ainda tenho muito a viver, a trabalhar e a realizar”, acrescentou.

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Entenda o caso

Em agosto de 2026, a CBV anunciou uma nova política de elegibilidade para as competições femininas, que restringe a participação na categoria a atletas do sexo biológico feminino. A mudança levou ao veto de Tifanny, que defendia o Osasco na temporada.

Em outubro, a atleta obteve uma liminar na Justiça comum que permitia sua participação na Supercopa e na Superliga. Com a autorização, ela entrou em quadra na decisão da Supercopa contra o Praia Clube, vencida pelo Osasco. Tifanny marcou 15 pontos e recebeu o Troféu VivaVôlei, como melhor jogadora da partida.

Ela também atuou na vitória contra o Brasília, pela primeira rodada da Superliga. Posteriormente, porém, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu a liminar. Na sequência, o mandado de garantia apresentado pela defesa ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) também não permitiu a continuidade da participação da atleta.

Desde então, Tifanny tem publicado mensagens de agradecimento pelo apoio recebido e de reafirmação de sua identidade e de sua luta por dignidade.