Implante contraceptivo gratuito já beneficiou mais de 400 mulheres em Itapevi

Método tem eficácia superior a 99% e oferece proteção prolongada contra a gravidez /Foto: Gabrielly Rodrigues/PMI

Itapevi já realizou 418 inserções do implante contraceptivo Implanon desde julho de 2026. Oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o método tem eficácia superior a 99% e permite prevenir a gravidez por um longo período, sem a necessidade de tomar anticoncepcionais diariamente.

A iniciativa faz parte do protocolo municipal de planejamento familiar, implantado em junho, e prioriza mulheres em situação de vulnerabilidade. O dispositivo é um pequeno bastão colocado sob a pele do braço, que libera continuamente o hormônio etonogestrel e impede a ovulação.

A inserção é feita por profissionais capacitados, após avaliação individual e orientações sobre o funcionamento do método, seus benefícios e possíveis efeitos. Segundo a Prefeitura, as pacientes também recebem acompanhamento clínico pela rede municipal de saúde.

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“Nosso compromisso é garantir que as mulheres tenham acesso à informação, ao atendimento de qualidade e à liberdade de escolher o método contraceptivo mais adequado para cada situação. Estamos ampliando as opções de planejamento familiar e oferecendo esse cuidado gratuitamente pela nossa rede de saúde”, afirma o prefeito Marcos Godoy, o Teco (Podemos).

Quem tem prioridade para receber o Implanon em Itapevi?

O protocolo municipal estabelece critérios de prioridade com base nas condições de saúde e na situação de vulnerabilidade social das pacientes.

Entre os públicos prioritários estão mulheres acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), pessoas em situação de rua, usuárias de drogas, pacientes que passaram por pré-natal de alto risco e adolescentes em situações específicas de vulnerabilidade.

Para ter acesso ao método, a interessada deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS). No local, receberá orientações e poderá ser encaminhada ao atendimento de planejamento familiar.

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Após avaliação médica ou de enfermagem e indicação do método, a inserção é realizada no Espaço Marias, no SAE ou em unidades de saúde que contam com profissionais habilitados.

Como funciona a colocação do implante?

O procedimento é realizado com anestesia local e inclui a realização de teste de gravidez. O Implanon é inserido sob a pele do braço e libera o hormônio etonogestrel de forma contínua, impedindo a ovulação.

Apesar da eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez, o implante não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Por isso, o uso de preservativos continua recomendado.

Mulheres interessadas em receber o método gratuitamente podem procurar a UBS mais próxima de sua residência para obter informações sobre os critérios e o encaminhamento.