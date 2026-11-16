Mais de 1 milhão de veículos devem pegar a Castello no feriadão; veja os melhores horários para viajar

Mais de 1,16 milhão de veículos devem circular pela rodovia Castello Branco durante o feriado prolongado da Consciência Negra, entre quinta-feira (19) e domingo (22). A estimativa é do Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias Raposo Castello e considera o movimento nas praças de pedágio de Barueri, Itapevi e Osasco.

A maior concentração de veículos está prevista para quinta-feira (19), véspera do feriado, quando cerca de 346,7 mil veículos devem passar pela rodovia. O fluxo deve ficar intenso a partir das 6h, com maior movimentação entre 13h e 18h. O pico está previsto para as 15h, com mais de 20 mil veículos em apenas uma hora nas praças de pedágio.

Para quem pretende viajar nesse dia, a recomendação da concessionária é sair antes das 6h ou depois das 19h, períodos em que a expectativa é de menor movimento.

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“Se o motorista deseja seguir viagem na quinta e evitar o fluxo intenso de veículos, o ideal é planejar a saída para o início da manhã (antes das 6h) ou início da noite (depois das 19h), com atenção às condições do veículo, ao uso do cinto de segurança e aos limites de velocidade”, afirma Márcio Vono, coordenador de Tráfego da Ecovias Raposo Castello.

Na sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, a previsão é de 274,6 mil veículos, com fluxo moderado ao longo do dia. A movimentação deve ser mais intensa entre 9h e 14h. Para evitar os horários de maior circulação, a orientação é viajar antes das 6h ou após as 19h.

Horários de maior movimento na Castello Branco

O retorno do feriado, no domingo (22), também deve exigir atenção dos motoristas. A previsão é de maior fluxo entre 11h e 14h e das 16h às 19h. Para evitar os períodos de maior concentração, a recomendação é programar a volta antes das 9h ou depois das 20h.

Quem decidir retornar apenas na segunda-feira (23) deve evitar os horários de deslocamento urbano, especialmente entre 6h e 8h e das 16h às 19h, quando a rodovia também deve registrar aumento no volume de veículos.