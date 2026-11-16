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Papai Noel chegará de helicóptero ao Shopping União de Osasco

Evento gratuito e aberto ao público também terá show de Maria Clara e JP, parada de Natal e mais atrações para toda a família neste sábado (21)

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 16/11/2026 15:44 Siga-nos no Google News
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papai noel shopping uniao de osasco
Chegada do Papai Noel, edição 2022 / Foto: Shopping União
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O Shopping União de Osasco recebe o Papai Noel de helicóptero neste sábado (21), em uma programação especial que marca o início das atrações de Natal. A festa começa às 10h30, no estacionamento descoberto do shopping, com entrada gratuita e show da dupla infantil Maria Clara e JP.

A apresentação infantil está prevista para abrir a programação da manhã. Já a chegada do Papai Noel de helicóptero está marcada para as 12h e deve ser um dos principais momentos do evento.

Além do show, o público poderá acompanhar uma Parada de Natal, com duas entradas e participação de Papai Noel, duendes e Noeletes. Os personagens também vão interagir com as crianças e distribuir balões personalizados e gorros natalinos.

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Decoração de Natal

E quem passar pelo Shopping União também poderá apreciar a decoração temática “A Fantástica Fábrica de Natal”, instalada nas áreas interna e externa.

Entre os destaques estão uma árvore de Natal de 11 metros, iluminação de LED e personagens animatrônicos. A decoração poderá ser visitada pelos clientes durante o período de Natal.

Após a chegada, o Papai Noel ficará no shopping até 24 de dezembro. O trono está localizado no 1º piso, próximo à loja Nike, onde as crianças poderão conversar com o personagem e tirar fotos.

No dia 21 de novembro, o atendimento do Papai Noel será das 12h às 20h.

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Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: natal Osasco Papai Noel

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