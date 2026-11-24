Um incêndio atingiu o eixo traseiro de uma carreta Volvo FH 420 na altura do km 31 da rodovia Castello Branco (SP 280), no sentido Oeste, em Itapevi, na madrugada desta terça-feira, 24 de novembro. De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Raposo Castello, a ocorrência não teve feridos, com registro de vítima ilesa.

Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, a carreta seguia pela faixa 5 quando, ao atingir o km 31, o condutor percebeu o início do incêndio no eixo traseiro e parou o veículo na via.

Por conta do atendimento, as faixas 4 e 5 no sentido Oeste foram interditadas às 4h25. O incêndio foi debelado às 4h39 pelo Caminhão Pipa-3401. A faixa 4 foi liberada às 4h51, enquanto a interdição da faixa 5 foi encerrada às 5h02.

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Às 5h, a carreta foi reposicionada no acostamento, cerca de 700 metros à frente do local da ocorrência, onde passou a aguardar o recurso particular.