O Osasco São Cristóvão Saúde foi superado pelo Sesc Flamengo por 3 sets a 1 no clássico disputado na noite de segunda-feira (23), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida foi válida pela sétima rodada da Superliga Feminina 2026/27.

Em um confronto de altos e baixos, a equipe carioca venceu com parciais de 25/16, 30/28, 10/25 e 25/16, após 2h01 de bola em jogo. Foi a segunda derrota do time osasquense na competição.

Agora, o time do técnico Luizomar de Moura está em 5º lugar na tabela da Superliga Feminina 2026/27, com 15 pontos.

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A equipe de Osasco volta à quadra nesta sexta-feira, 27 de novembro, às 21h para mais um jogo fora de casa. O time de Stysiak, Marta Bechis, Amanda, Marcelle, Mayhara, Larissa e companhia vai enfrentar o Dentil Praia Clube, o 4° da tabela também com 15 pontos, em Uberlândia.