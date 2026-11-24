A terça-feira, 24 de novembro, começa com o tempo instável na capital paulista e região metropolitana. O cenário para hoje é marcado por chuvas irregulares nas proximidades, o que pode pegar os moradores de surpresa ao longo do dia com variações rápidas nas condições meteorológicas, exigindo atenção de quem precisa transitar pelas ruas.

Termômetros registraram mínima de 21.3°C nas primeiras horas do dia, mantendo temperaturas amenas e frescas no amanhecer. No entanto, com o avanço do período, o tempo esquenta rapidamente e os registros indicam uma máxima que pode atingir até 31.4°C, configurando um cenário de calor intenso e muito quente para a tarde.

A umidade relativa do ar permanece em patamares elevados, casa dos 79%, o que intensifica a sensação de abafamento na cidade. A probabilidade de precipitação é alta, estimada em 80%, acompanhada por ventos moderados que sopram a uma velocidade média de 13.7 km/h, trazendo algum alívio momentâneo para o forte calor.

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Além da instabilidade e das altas temperaturas, o índice UV atinge a marca de 15.2, nível considerado extremo. Por isso, a recomendação para quem for se expor ao ar livre é redobrar os cuidados com a proteção solar, mantendo-se hidratado e com um guarda-chuva sempre à mão devido à alta chance de chuvas isoladas.