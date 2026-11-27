Barueri abre inscrições para 250 vagas de castração gratuita de cães e gatos nesta quarta-feira (2)
Agendamento começa às 8h, exclusivamente pela internet, e permanece aberto até o encerramento das vagas; confira a distribuição por espécie, os requisitos e as orientações para os tutores.
Moradores de Barueri poderão inscrever cães e gatos para castração gratuita referente a dezembro de 2026 a partir das 8h dessa quarta-feira, 2 de dezembro. Ao todo, serão disponibilizadas 250 vagas, que costumam acabar rapidamente e permanecerão abertas até o encerramento do total ofertado.
O agendamento será realizado exclusivamente pela internet, no endereço http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad. Não haverá atendimento presencial nem por telefone para marcação.
Distribuição das vagas
As 250 vagas anunciadas estão divididas da seguinte forma:
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Cadelas: 70 vagas
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Cães machos: 60 vagas
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Gatas: 70 vagas
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Gatos machos: 50 vagas
Requisitos para inscrição
Para efetuar o agendamento, é necessário cumprir os seguintes critérios:
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O tutor deve ser maior de 18 anos e residir em Barueri
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O RGA do animal é obrigatório e deve pertencer ao animal e ao tutor residente no município
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É exigido o CPF do tutor vinculado ao RGA e um e-mail válido
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Os animais devem ter entre 7 meses e 7 anos de idade e peso inferior a 25 kg
O comunicado alerta que informações falsas podem configurar crime.
Orientações aos tutores
Após a realização do cadastro, é obrigatório imprimir e levar a ficha de agendamento, além de seguir todas as orientações de preparo para a cirurgia. No momento do atendimento, os gatos devem ser levados em caixas de transporte, enquanto os cães devem estar com guia e coleira, utilizando focinheira quando necessária.