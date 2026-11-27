Novo agendamento para castração de cães e gatos será nesta quarta /Foto: Ana Carolina Guice/Secom Barueri

Moradores de Barueri poderão inscrever cães e gatos para castração gratuita referente a dezembro de 2026 a partir das 8h dessa quarta-feira, 2 de dezembro. Ao todo, serão disponibilizadas 250 vagas, que costumam acabar rapidamente e permanecerão abertas até o encerramento do total ofertado.

O agendamento será realizado exclusivamente pela internet, no endereço http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad. Não haverá atendimento presencial nem por telefone para marcação.

Distribuição das vagas

As 250 vagas anunciadas estão divididas da seguinte forma:

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Cadelas: 70 vagas

Cães machos: 60 vagas

Gatas: 70 vagas

Gatos machos: 50 vagas

Requisitos para inscrição

Para efetuar o agendamento, é necessário cumprir os seguintes critérios:

O tutor deve ser maior de 18 anos e residir em Barueri

O RGA do animal é obrigatório e deve pertencer ao animal e ao tutor residente no município

É exigido o CPF do tutor vinculado ao RGA e um e-mail válido

Os animais devem ter entre 7 meses e 7 anos de idade e peso inferior a 25 kg

O comunicado alerta que informações falsas podem configurar crime.

Orientações aos tutores

Após a realização do cadastro, é obrigatório imprimir e levar a ficha de agendamento, além de seguir todas as orientações de preparo para a cirurgia. No momento do atendimento, os gatos devem ser levados em caixas de transporte, enquanto os cães devem estar com guia e coleira, utilizando focinheira quando necessária.