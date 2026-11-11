Quarta-feira com chuva irregular nas proximidades e variação térmica em Itapevi

A quarta-feira (11/11) em Itapevi começa sob a influência de um cenário meteorológico instável, marcado por chuvas irregulares nas proximidades da cidade. O morador que precisar sair cedo de casa deve ficar atento ao tempo instável, que pode apresentar aberturas de sol intercaladas com momentos de maior cobertura de nuvens e precipitação isolada ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 14.9°C, configurando um início de dia considerado frio. Ao longo da tarde, a temperatura se eleva gradualmente até atingir a máxima prevista de 25.7°C, patamar classificado como calor moderado, proporcionando uma tarde com marcas mais agradáveis apesar da instabilidade.

Os dados complementares indicam uma umidade relativa do ar na casa dos 78%, o que garante uma atmosfera úmida, enquanto a probabilidade de chuva chega a 59%. Os ventos sopram de forma moderada a uma velocidade de 11.5 km/h, trazendo maior dinamismo para as condições climáticas da região metropolitana.

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Um ponto de atenção importante é o índice UV, que atinge a marca extrema de 13. Mesmo com a presença de nuvens e possibilidade de chuva, a radiação solar continua perigosa, exigindo o uso de protetor solar caso haja exposição ao ar livre. Recomenda-se carregar um guarda-chuva por precaução devido à irregularidade das precipitações.