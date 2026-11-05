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Circuito Sesc de Esportes leva ginástica artística com Lorrane Oliveira a Osasco, Itapevi e Carapicuíba

Programação de 10 a 12 de novembro traz encontro com a atleta olímpica, bate-papo sobre valores do esporte e vivência com exercícios adaptados.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 05/11/2026 12:55 Siga-nos no Google News
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lorrane
FOTO: Miriam Jeske/COB
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O Circuito Sesc de Esportes, promovido pelo Sesc Osasco, traz à região um encontro com a atleta olímpica Lorrane Oliveira, destaque da ginástica artística. O evento itinerante contempla os municípios de Osasco, Itapevi e Carapicuíba entre os dias 10 e 12 de novembro.

A programação oferece ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Lorrane Oliveira e participar de um bate-papo reflexivo sobre os valores do esporte. Além da conversa, os participantes poderão experimentar a ginástica artística na prática, por meio de uma vivência com exercícios adaptados a todos os presentes.

As atividades começam no dia 10 de novembro (terça-feira), das 14h às 17h, no CEU das Artes Jardim Bonança, em Osasco. No dia seguinte, 11 de novembro (quarta-feira), também das 14h às 17h, o encontro será sediado no Ginásio Municipal João Salvarani, em Itapevi. A edição se encerra na quinta-feira, 12 de novembro, das 9h às 12h, no CEEAC Ayrton Senna, em Carapicuíba.

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Programação:
– 10/11 (terça-feira) | 14h às 17h: CEU das Artes Jardim Bonança – Osasco
– 11/11 (quarta-feira) | 14h às 17h: Ginásio Municipal João Salvarani – Itapevi
– 12/11 (quinta-feira) | 9h às 12h: CEEAC Ayrton Senna – Carapicuíba

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: atleta olímpica Carapicuíba CEEAC Ayrton Senna CEU das Artes Jardim Bonança Circuito Sesc de Esportes esporte Ginásio Municipal João Salvarani Ginástica Artística Itapevi Lorrane Oliveira Osasco Sesc Osasco

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