Circuito Sesc de Esportes leva ginástica artística com Lorrane Oliveira a Osasco, Itapevi e Carapicuíba

O Circuito Sesc de Esportes, promovido pelo Sesc Osasco, traz à região um encontro com a atleta olímpica Lorrane Oliveira, destaque da ginástica artística. O evento itinerante contempla os municípios de Osasco, Itapevi e Carapicuíba entre os dias 10 e 12 de novembro.

A programação oferece ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Lorrane Oliveira e participar de um bate-papo reflexivo sobre os valores do esporte. Além da conversa, os participantes poderão experimentar a ginástica artística na prática, por meio de uma vivência com exercícios adaptados a todos os presentes.

As atividades começam no dia 10 de novembro (terça-feira), das 14h às 17h, no CEU das Artes Jardim Bonança, em Osasco. No dia seguinte, 11 de novembro (quarta-feira), também das 14h às 17h, o encontro será sediado no Ginásio Municipal João Salvarani, em Itapevi. A edição se encerra na quinta-feira, 12 de novembro, das 9h às 12h, no CEEAC Ayrton Senna, em Carapicuíba.

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Programação:

– 10/11 (terça-feira) | 14h às 17h: CEU das Artes Jardim Bonança – Osasco

– 11/11 (quarta-feira) | 14h às 17h: Ginásio Municipal João Salvarani – Itapevi

– 12/11 (quinta-feira) | 9h às 12h: CEEAC Ayrton Senna – Carapicuíba